DAX 40 Ausblick: Fed-Minutes ante portas – Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen

Am heutigen Mittwoch dürften Anleger insbesondere auf die Veröffentlichung der Fed-Mitschriften der jüngsten Notenbanksitzung in den USA blicken. Auch die Berichtssaison bringt in den Vereinigten Staaten ein weiteres Highlight hervor. Mit Hochspannung blicken Anleger auf die Quartalszahlen des Chipherstellers NVIDIA nach US-Börsenschluss.

Insbesondere die US-Wirtschaftsdaten gilt es in der zweiten Wochenhälfte weiterhin nach geldpolitischen Hinweisen abzuklopfen.

Fed-Mitschriften könnten wichtige Einblicke über die jüngste Fed-Notenbanksitzung geben

Um 20:00 Uhr werden die im Fachjargon sogenannten „FOMC-Minutes“ publik, welche wichtige Hinweise über die vergangenen Notenbanksitzung der Federal Reserve (Fed) liefern könnten. Anleger erhoffen sich in diesem Zusammenhang neue Hinweise über die zukünftige US-Geldpolitik.

Immer wieder kamen in der laufenden Handelswoche Fed-Vertreter bereits zu Wort. So signalisierte Direktoriumsmitglied Christopher Waller am Dienstag keine baldige Zinswende trotz zurückgehender Teuerung nebst eines sich abkühlenden Arbeitsmarktes.

Demnach würde er sich erst nach „einigen weiteren Monaten mit guten Inflationsdaten“ in puncto einer geldpolitischen Lockerung wohlfühlen, hieß es.

Im April lag die Teuerung bei 3,4 nach 3,5 Prozent im März. Im April hatte sich zudem der Arbeitsmarkt abgekühlt. Mit 175.000 neuen Jobs außerhalb der Landwirtschaft wurden deutlich weniger Stellen als noch im März geschaffen (315.000).

