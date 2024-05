E.ON - Auf Mehrjahreshoch

Gestern hatten wir an dieser Stelle die guten charttechnischen Aussichten des STOXX® Europe 600 diskutiert. Heute greifen wir mit der E.ON-Aktie einen Vertreter aus diesem Sektor heraus. Mit 13,47 EUR hat der Titel zuletzt den höchsten Stand seit 2014 erreicht. Nachdem das Papier insgesamt fünf Monate mit dem Widerstand in Form des 2022er-Hochs bei 12,54 EUR gerungen hatte, ist diese Hürde nun damit endgültig überwunden, zumal der beschriebene Ausbruch durch eine hohe Relative Stärke (Levy) sowie ein bestehendes MACD-Kaufsignal getragen wird. Charttechnisch geht diese Entwicklung mit der Ausprägung einer „V-Formation“ einher (siehe Chart). Zuvor hatte die E.ON-Aktie bereits eine trendbestätigende Flagge ausgebildet. Per Saldo liegen also zwei unterschiedliche charttechnische Muster vor, welche auf weiter steigende Notierungen hoffen lassen. Als zusätzlichen Katalysator definieren wir in diesem Kontext einen Sprung über das Hoch vom Dezember 2014 bei 13,56 EUR. Aus der Höhe der o. g. Korrekturflagge ergibt sich ein kalkulatorisches Kursziel von rund 15,50 EUR, während das diskutierte V-Muster langfristig sogar ein Potenzial bis rund 17,50 EUR bereithält. In der Summe kommt zu einem überzeugenden Sektorchart auch noch ein überzeugender Einzelchart.

E.ON (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart E.ON

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

