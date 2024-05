EQS-News: technotrans-Hauptversammlung: Transformation für höhere Profitabilität

EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

technotrans-Hauptversammlung: Transformation für höhere Profitabilität



17.05.2024 / 15:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





technotrans-Hauptversammlung:Transformation für höhere Profitabilität

Vorschlag zur Dividendenausschüttung von 0,62 € je Aktie mehrheitlich angenommen

Florian Herger als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat gewählt

Zustimmung für Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals für die kommenden 5 Jahre

Vorstand bekräftigt Ziele für die Geschäftsjahre 2024 und 2025

Sassenberg, 17. Mai 2024 – Die diesjährige Hauptversammlung der technotrans SE hat die Ausschüttung einer Dividende von 0,62 € je Aktie (Vorjahr: 0,64 €) beschlossen und Florian Herger als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat gewählt. Darüber hinaus wurde der Beschluss zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals für die kommenden 5 Jahre gefasst. In seinen Reden unterstrich der Konzernvorstand die Leistung im Geschäftsjahr 2023, das technotrans trotz eines anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds mit einem Umsatz auf Allzeithoch abschloss. Zudem gab er Einblicke in die Weiterentwicklung hin zu einer marktorientierten Organisation zur Verbesserung der Profitabilität. Der Vorstand bekräftigte trotz eines gedämpften Starts im ersten Quartal 2024 die Ziele für das laufende Geschäftsjahr und die mittelfristigen Ziele für 2025.

„Wir sind in stürmischen Zeiten gewachsen und konnten den Umsatz um 10 % auf 262,1 Millionen € steigern. Ein neues Allzeithoch seit unserer Gründung im Jahr 1970“, sagte Michael Finger, CEO der technotrans SE. „Unser Dank gilt vor allem unseren Mitarbeitenden weltweit. Gemeinsam haben wir uns stark und widerstandsfähig gezeigt. Den eingeschlagenen Wachstumspfad werden wir weitergehen.“ Der Thermomanagement-Spezialist verbuchte insbesondere im Fokusmarkt Energy Management ein kräftiges Wachstum von 76 %. Darüber hinaus habe technotrans signifikante technologische Fortschritte in Schlüsselbereichen erzielt, vor allem in der Elektromobilität und im Bereich der Flüssigkeitskühlung für Datacenter.

Der Beschluss über die Ausschüttung einer Gewinnbeteiligung von 0,62 € je Aktie wurde mehrheitlich angenommen. Die Stimmberechtigten wählten außerdem Florian Herger als neues Mitglied in den Aufsichtsrat. Herger ist Principal bei der Luxempart S.A. in Leudelange, Luxemburg, sowie Aufsichtsratsmitglied der Nexus AG. Die Hauptversammlung bestätigte zudem mehrheitlich die Wahl der Arbeitnehmervertreter Andre Peckruhn, operativer Einkäufer der technotrans SE in Sassenberg und Thorbjørn Ringkamp, Senior Sales Manager bei der gds GmbH in Sassenberg in den Aufsichtsrat. Die Beschlussvorlage zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals in Höhe von 20 % für die kommenden 5 Jahre erhielt ebenfalls die notwendige Mehrheit. Mit diesem Instrument schafft der Konzern eine größere finanzielle Flexibilität und bessere Gestaltungsmöglichkeiten für die Zukunft.

Effizienzprogramm und große Wachstumspotenziale

Eines der zentralen Themen in den Vorstandsreden auf der diesjährigen Hauptversammlung war das Effizienzprogramm ttSprint: ein Maßnahmenpaket zur konsequenten Weiterentwicklung der marktorientierten organisatorischen Ausrichtung des Konzerns. Diese umfassende strukturelle Transformation soll nicht nur die Kundenorientierung und Agilität erhöhen, sondern auch die Profitabilität jedes Segments verbessern. Der Prozess soll zum Ende des Jahres abgeschlossen werden.

Der technotrans-Vorstand betonte die gestärkte Marktposition in entscheidenden Zukunftsmärkten. Im Bereich der Elektromobilität verbuchte das Unternehmen beispielsweise mehrere Großaufträge für den Schienen- und Straßenverkehr. Eine besondere Stellung nimmt die flüssigkeitsbasierte Kühlung von Prozessoren für Datacenter ein. Nach dem erfolgreichen Markteintritt im November 2023 sicherte sich technotrans im April 2024 einen Folgeauftrag für die Ausstattung von Rechenzentren in den USA. Gleichzeitig ist dem Unternehmen eine entscheidende Portfolioerweiterung gelungen: Ab sofort bietet der Technologiekonzern passgenaue Lösungen sowohl für neue als auch bestehende Datacenter. Damit positioniert sich der Thermomanagement-Spezialist als starker Partner für die wachsenden Anforderungen der Branche. Zugleich erschließt technotrans große Wachstumspotenziale in einem sehr dynamischen Markt.

Prognosen bekräftigt

Trotz eines herausfordernden ersten Quartals 2024 ist der technotrans-Vorstand optimistisch, die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr sowie die avisierten mittelfristigen Ziele für 2025 zu erreichen. Hier zeigt sich das Vertrauen des Managements in die konsequente strategische Weiterentwicklung und die Resilienz des Unternehmens: „Wir haben die richtige Strategie, den Mut, Dinge zu verändern und die richtige Technologie sowie attraktive Produkte in wachsenden Märkten, um unsere Ziele zu erreichen“, betont Michael Finger.

Weitere Informationen unter: www.technotrans.de

Über die technotrans SE:

Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 18 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Future Ready 2025 hat technotrans die 5 Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics, Print und Laser definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.600 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 262,1 Mio. €.



Hinweis

Die vorliegende Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des technotrans-Konzerns. Sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements der technotrans SE wider und basieren auf entsprechenden Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen gewisse Risiken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen.

Kontakt für Journalisten: Investor Relations:



Sputnik GmbH

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hafenweg 9

48155 Münster

+49 (0) 2 51 / 62 55 61-131

schenk@sputnik-agentur.de

https://www.sputnik-agentur.de

Lukas SchenkSputnik GmbHPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitHafenweg 948155 Münster+49 (0) 2 51 / 62 55 61-131

Investor Relations

technotrans SE

Robert-Linnemann-Straße 17

48336 Sassenberg

+49 (0) 25 83 / 3 01-18 68

investor-relations@technotrans.de

https://www.technotrans.de Frank DerneschInvestor Relationstechnotrans SERobert-Linnemann-Straße 1748336 Sassenberg+49 (0) 25 83 / 3 01-18 68

17.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: technotrans SE Robert-Linnemann-Str. 17 48336 Sassenberg Deutschland Telefon: +49 (0)2583 - 301 - 1000 Fax: +49 (0)2583 - 301 - 1030 E-Mail: info@technotrans.de Internet: http://www.technotrans.de ISIN: DE000A0XYGA7 WKN: A0XYGA Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1905037

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1905037 17.05.2024 CET/CEST