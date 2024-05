EU leitet Anti-Dumping-Untersuchung bei chinesischem Stahl ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Brüssel (Reuters) - Die EU-Kommission hat eine Anti-Dumping-Untersuchung zu gewissen Stahlprodukten aus China eingeleitet.

Dabei solle geprüft werden, ob mit Zinn beschichtete oder plattierte Flacherzeugnisse aus Eisen oder Stahl zu übermäßig niedrigen Preisen in der EU verkauft werden, wie am Donnerstag im Amtsblatt bekannt gemacht wurde. Die Untersuchung werde bis zu 14 Monate dauern, etwaige provisorische Zölle könnten in weiteren sieben bis acht Monaten verhängt werden. Der Schritt geht auf eine Beschwerde des europäischen Stahlverbandes Eurofer zurück. China hat Untersuchungen und Zölle der USA und der EU als offenen Protektionismus bezeichnet.

(Bericht von Philip Blenkinsop, geschrieben von Scot W. Stevenson, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)