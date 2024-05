Original-Research: Delticom AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Delticom AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Delticom AG Unternehmen: Delticom AG ISIN: DE0005146807 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 17.05.2024 Kursziel: 5,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Starker Jahresstart dank früher Sommerreifensaison Delticom hat an diesem Montag die Zwischenmitteilung für das erste Quartal 2024 veröffentlicht. Die Ergebnisse deuten auf einen erfolgreichen Start in die Sommerreifensaison hin und fielen vor allem im Vergleich zu den Branchendaten positiv aus. GMV wächst deutlich über dem Markt: In Q1 erzielte Delticom einen Konzernumsatz von 96,7 Mio. EUR (+24,0% yoy). Dies deckt sich in etwa mit dem GMV-Wachstum (+23,8% yoy), was auf einen konstanten Anteil des Plattform-Umsatzes hindeutet. Treiber der positiven Entwicklung waren vor allem die früher als im Vorjahr gestartete Saison für Sommerreifen und das robuste B2B-Geschäft. Auch im Vergleich zu der Gesamtbranche konnte Delticom deutlich höhere Wachstumsraten verzeichnen. Der Branchenverband ETRMA bezifferte das Absatzwachstum für europäische Ersatzreifen in Q1 auf +3% yoy, während Continental das eigene Q1-Absatzwachstum mit +1% yoy angab. Wenngleich im GMV-Anstieg von Delticom u.E. auch Preiseffekte inkludiert sind, sollten diese nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben, sodass auch bereinigt in den vergangenen zwei Quartalen deutliche Marktanteilsgewinne erzielt wurden. [Abbildung] EBITDA im saisonal schwachen Q1 verbessert: Der verbesserte Absatz spiegelte sich auch in der Bottom Line wider. Das EBITDA stieg von -0,74 Mio. EUR in Q1/23 in den positiven Bereich auf 0,65 Mio. EUR. Zwar zeigte sich die Bruttomarge aufgrund von Produktmix-Effekten (u.a. höherer B2B-Anteil) um 0,5 PP yoy rückläufig (Q1/24: 22,0%), dennoch konnte der absolut gesehen um 1,8 Mio. EUR erhöhte Rohertrag dank Kostendisziplin im Personalbereich und Effizienzmaßnahmen in der Logistik zu großen Teilen in ein höheres EBITDA (+1,4 Mio. EUR yoy) überführt werden. Fazit: Delticom ist stark in das Jahr 2024 gestartet, wenngleich das saisonal eher schwache erste Quartal für das Gesamtjahr u.a. aufgrund möglicher Vorzieheffekte durch den frühen Start in die Sommerreifensaison und der starken Vergleichsbasis in Q4 nicht überbewertet werden sollte. Die Marktanteilsgewinne und Kostendisziplin zeigen dennoch eine positive Unternehmensentwicklung. Angesichts der attraktiven Bewertung mit einem EV/EBIT 2024e von 4,7 bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 5,50 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29809.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °