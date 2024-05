Richemont ernennt Nicolas Bos zum neuen Konzernchef

GENF (dpa-AFX) - Beim Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont kommt es zu einem Chefwechsel. Per 1. Juni übernimmt Nicolas Bos die Konzernführung, wie Richemont am Freitag mitteilte. Der bisherige Unternehmenschef Jérôme Lambert wechselt in das Amt des Chief Operating Officer.

Bos arbeitet laut den Angaben schon seit 1992 für den Richemont-Konzern und ist dort aktuell Chef von Van Cleef & Arpels. In seiner neuen Funktion wird Bos laut Mitteilung direkt und indirekt alle sogenannten Maisons, Funktionen und Regionen des Unternehmens beaufsichtigen, insbesondere die Schmuckmarken, die Finanzen und die Personalabteilung./tv/dm/AWP/nas