B&C-Gruppe verkauft einen Teil ihrer Lenzing-Anteile an brasilianische Suzano

Wien (Reuters) - Die B&C-Gruppe trennt sich von ihrer Mehrheit am Faserhersteller Lenzing und verkauft 15 Prozent an den brasilianischen Zellstoffkonzern Suzano. Der Kaufpreis belaufe sich auf 230 Millionen Euro, wie die österreichische Gruppe am Mittwoch mitteilte. Mit diesem Schritt reduziere B&C ihre Beteiligung auf 37,25 Prozent von 52,25 Prozent. Darüber hinaus sei vereinbart worden, dass Suzano einen weiteren 15-Prozent-Anteil von Lenzing bis Ende 2028 erwerben kann. B&C werde aber ein langfristiger Kernaktionär von Lenzing bleiben.

B&C und Suzano wollen nach Abschluss der Transaktion ein langfristiges Aktionärssyndikat bilden, wobei B&C die Kontrolle in diesem Syndikat ausüben wird. Der brasilianische Konzern bezahle 39,70 Euro je Lenzing-Aktie und damit einen höheren Preis als der aktuelle Börsenkurs. Anleger reagierten erfreut. Die Lenzing-Aktie kletterte im Frühhandel über fünf Prozent auf 34,0 Euro.

Die B&C-Gruppe hatte im April angekündigt, strategische Partner für ihre Beteiligungen an Lenzing, Semperit und AMAG an Bord zu holen.

