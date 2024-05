EQS-News: Ad Hoc Mitteilung gemäss Ziffer 16 KR BX Swiss vom 21.05.2024 - Ausserordentliche Generalversammlung vom 12. Juni 2024

EQS-News: ESGTI AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Hünenberg, 21. Mai 2024 – Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass unsere ausserordentliche Generalversammlung 2024 am 12. Juni 2024 um 10:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft in Hünenberg sowie per Videokonferenz stattfinden wird.

Die offizielle Einladung mit den Traktanden, die Anmeldeformulare und die Vollmachten mit Anweisungen zur Stimmabgabe finden Sie in unserem Download-Center unter der Rubrik "Generalversammlungen".

Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionären für die ausserordentliche Generalversammlung insbesondere

vor, das aktuell bestehende Aktienkapital von CHF 40'537'175.64 in neu 155'912'214 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.26 zu zerlegen (Aktiensplit 6 zu 1). Weiter schlägt der Verwaltungsrat den Aktionären die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals und die Schaffung eines Kapitalbandes sowie eines bedingten Kapitals vor. Zudem soll eine generelle Statutenrevision erfolgen, womit die erforderlichen Anpassungen gemäss dem neuen, am 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Aktienrecht vorgenommen werden.

Kontakt

Andreas R. Bihrer, Präsident des Verwaltungsrates

E-Mail: general-meeting@esgti.com, Tel.: +41 41 500 19 60

Über ESGTI AG

Die ESGTI AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Gegründet 2009, investiert das Unternehmen beruhend auf ESG-Prinzipien. Die Aktien der ESGTI AG (ISIN: CH0298294981) sind seit dem 1. Oktober 2021 an der BX Swiss kotiert.

ESGTI AG Rothusstrasse 21 6331 Hünenberg Schweiz E-Mail: investors@esgti.com Internet: www.esgti.com

