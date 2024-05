EQS-News: UXLINK steht an der Spitze der neuesten X Hot Items-Liste von RootData und der Social Apps-Liste von DappRadar

EQS-News: UXLink / Schlagwort(e): Sonstiges

UXLINK steht an der Spitze der neuesten X Hot Items-Liste von RootData und der Social Apps-Liste von DappRadar



21.05.2024 / 15:40 CET/CEST

SINGAPUR - Media OutReach Newswire - 21. Mai 2024 -UXLINK, die Web3-Social Infrastructure-Plattform, die es Nutzern und Entwicklern erlaubt, Krypto-Assets auf soziale und gruppenbasierte Weise zu entdecken, zu verteilen und mit ihnen zu traden, steht an der Spitze der letzten Ausgabe der X Hot Projects-Liste und ist jetzt laut der RootData Charts-Seite die Nr. 2 auf der Hot 100-Liste der Plattform für die letzten sieben Tage.



Gemäß ihrer offiziellen Website hat UXLINK derzeit mehr als 6 Millionen registrierte Nutzer, über 100.000 Gruppen und über 1,2 Millionen täglich aktive Nutzer. Daten von DappRadar zeigen, dass die Plattform mehr als 800.000 Unique Active Wallets (UAWs) aufweist und in den Social Media App Charts für 24 Stunden/7 Tage an Nummer eins geführt wird. Daten von Coin98 Analytics belegen außerdem, dass die Anzahl der in den letzten 30 Tagen aktiven On-Chain-Adressen bei UXLINK über 1,8 Millionen lag, was die Nr. 1 in dieser Kategorie bedeutet.

Am 13. Mai gab UXLINK eine neue Finanzierungsrunde bekannt. Diese wurde von SevenX Ventures und anderen Top-Investoren, einschließlich OKX Ventures, angeführt und ergab einen Gesamtbetrag von über 15 Millionen Dollar. Kürzlich hat UXLINK die Ausgabe der „IN UXLINK WE TRUST“-Serie von NFTs als Airdrop-Vouchers angekündigt. Je nach Gemeinschaftsbeitrag, On-Chain-Aktivitäten und Assets entsprechen diese unterschiedlichen Rechten und Mengen beim $UXLINK Tokens-Airdrop.

Über UXLINK

UXLINK ist die größte Web3-Social Infrastructure-Plattform für Nutzer und Entwickler, um Krypto-Assets auf eine einzigartige soziale und gruppenbasierte Weise zu entdecken, zu verteilen und mit ihnen zu traden.





Minting von UXLINK NFTs: https://dapp.uxlink.io/uxnft



Kontaktinformationen:



UXLINK Web: https://www.uxlink.io/

UXLINK Twitter : https://twitter.com/UXLINKofficial

UXLINK Telegram: https://t.me/uxlinkofficial

