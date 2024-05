Deutsche Anleihen: Kursverluste vor Fed-Protokoll

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,22 Prozent auf 130,49 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,54 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

In Großbritannien überraschten am Morgen Inflationszahlen. Zwar ging die Teuerung im April deutlich zurück, allerdings nicht ganz so stark wie erwartet. An den Anleihemärkten reduzierten die Anleger ihre Zinssenkungserwartungen an die britische Notenbank. Die Währungshüter dürften aber dennoch bald eine erste Maßnahme vornehmen, da sich die Inflation in Richtung ihres Zielwerts von zwei Prozent bewegt.

Die britischen Daten belasteten auch den deutschen Anleihemarkt. Ansonsten gab es kaum marktbewegende Nachrichten. Die in den USA im April unerwartet gesunkenen Verkäufe bestehender Häuser den Markt kaum.

Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank Fed ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Marktteilnehmer werden auf Hinweise achten, wann die Währungshüter mit Zinssenkungen beginnen könnten./jsl/he