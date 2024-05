EQS-News: CompuGroup Medical Hauptversammlung: Aktionäre beschließen Verdopplung der Dividende auf EUR 1,00

EQS-News: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Hauptversammlung

CompuGroup Medical Hauptversammlung: Aktionäre beschließen Verdopplung der Dividende auf EUR 1,00



22.05.2024 / 13:43 CET/CEST

CompuGroup Medical Hauptversammlung: Aktionäre beschließen Verdopplung der Dividende auf EUR 1,00

Führungsgremien entlastet

Dividendenvorschlag von EUR 1,00 gebilligt

Große Mehrheiten für Kapitalmaßnahmen

Fokus auf datenbasierte Lösungen und Künstliche Intelligenz

Koblenz – Die Aktionäre der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM) haben auf der virtuellen Hauptversammlung des E-Health-Konzerns am 22. Mai 2024 dem gemeinsamen Dividendenvorschlag der persönlich haftenden Gesellschafterin, des Aufsichtsrats und der Geschäftsführenden Direktoren zugestimmt. Damit werden für das Geschäftsjahr 2023 EUR 1,00 je Aktie ausgeschüttet, doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Dies entspricht einer Ausschüttung von rund EUR 51,7 Mio. Zudem stimmten die Aktionäre mit großer Mehrheit auch sämtlichen vorgeschlagenen Kapitalmaßnahmen mit Mehrheiten von über 90 Prozent zu, etwa der Schaffung von genehmigtem Kapital, der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und Aktienoptionen oder der Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien.

Die Aktionäre stellten den Jahresabschluss der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA für das Jahr 2023 fest und billigten den Vergütungsbericht für das Jahr 2023. Die persönlich haftende Gesellschafterin der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA und die Mitglieder des Aufsichtsrats wurden entlastet.

Alle weiteren Tagesordnungspunkte wurden von den Aktionären ebenfalls mit großer Mehrheit angenommen. Insgesamt waren rund 79 Prozent des Grundkapitals der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA auf der Hauptversammlung vertreten. Die Reden von CEO Michael Rauch und der seit 1. Februar amtierenden CFO Daniela Hommel standen im Vorfeld der Hauptversammlung bereits auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung. Eine Videoaufzeichnung wird im Anschluss auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht.

In seiner Rede ging CGM-CEO Michael Rauch auf das Geschäftsjahr 2023 und die zukünftige Entwicklung des Unternehmens ein. Er sagte: „Die Medizin der Zukunft wird digital, datenbasiert und vernetzt sein. Deshalb fokussieren wir auf datenbasierte Lösungen, Künstliche Intelligenz, die Analyse medizinischer Daten und den Zugriff in Echtzeit. CompuGroup Medical ist bestens auf diese Zukunft vorbereitet.“

In ihrer ersten Hauptversammlungs-Rede als CGM-CFO stellte sich auch Daniela Hommel den Aktionären vor. Mit Blick auf die Zahlen stellte sie heraus, dass CompuGroup Medical auf einem nachhaltig hohen Niveau organisch wächst: „Umsatz- und Ergebnisanstieg des Jahres 2023 haben zu einem hohen Free Cashflow von EUR 113 Mio. beigetragen. Wir haben ein starkes Geschäftsmodell. Die erzielten Werte bestätigen den Weg, den wir beibehalten wollen: nachhaltiges profitables Wachstum.“

Die vollständigen Unterlagen zur Hauptversammlung finden Sie unter Hauptversammlung - Investor Relations - Unternehmen - cgm.com.

