IRW-News: Commerce Resources Corp.: Commerce Resources schließt Vereinbarung über den Verkauf seines Konzessionsgebiets Blue River ab

21. Mai 2024 / IRW-Press / Commerce Resources Corp. (TSXv: CCE, FWB: D7H0, OTCQX: CMRZF) (das Unternehmen oder Commerce) hat beschlossen, seine Blue-River-Aktiva (laut nachstehender Definition) durch den Verkauf des Konzessionsgebiets an eine Drittpartei zu veräußern (die Blue-River-Transaktion).

Chris Grove, President des Unternehmens, erklärte dazu wie folgt: Wir sind davon überzeugt, dass die ausschließliche Konzentration auf unsere Konzessionen in Quebec mit den signifikanten Chancen, die sowohl unsere REE-/Flussspat-Lagerstätte Ashram als auch unsere äußerst vielversprechenden Niobkonzessionen - in denen wir in diesem Jahr Bohrungen durchführen wollen - bieten, für das Unternehmen die beste Lösung ist. Wir sind außerdem der Meinung, dass die Blue-River-Konzessionen mit dem Management durch Capacitor Metals effizient verwaltet werden.

Das Unternehmen stellt im Nachgang zu seiner Pressemitteilung vom 22. Juni 2023 klar, dass es gemäß einem gesetzlichen Arrangement-Plan, wie bereits gemeldet, die Ausgliederung seiner Blue-River-Aktiva (laut nachstehender Definition) nicht weiterverfolgen wird.

Das Unternehmen hat eine Vereinbarung über den Kauf eines Konzessionsgebiets (die Kaufvereinbarung) mit einem unabhängigen Privatunternehmen (der Käufer) abgeschlossen, um seine Beteiligung an bestimmten Mineralkonzessionen, unter anderem am Konzessionsgebiet Blue River (die Blue-River-Konzessionen) in der Nähe von Blue River, British Columbia, zu verkaufen. Im Rahmen der Transaktion wird der Verkauf auch bestimmte Liegenschaften im Eigentum des Unternehmens in Blue River, B.C. (die Blue-River-Liegenschaften, und zusammen mit den Blue-River-Konzessionen die Blue-River-Aktiva) umfassen. Als Gegenleistung für die Blue-River-Aktiva erhält das Unternehmen 20.000.000 Stammaktien des Käufers zu einem angenommenen Preis von 0,05 $ pro Aktie (die Blue-River-Aktien). Der Abschluss der Blue-River-Transaktion unterliegt den Bedingungen, die in der Kaufvereinbarung festgelegt sind, unter anderem der Annahme durch die TSX Venture Exchange, falls dies erforderlich ist.

Das Unternehmen verfolgt derzeit die Absicht, die Blue-River-Aktien zu einem späteren Zeitpunkt anteilig an seine Aktionäre zu verteilen. Falls beliebige Blue-River-Aktien veräußert werden sollen, hat dies in Übereinstimmung mit dem geltenden Unternehmens- und Wertpapierrecht sowie den Richtlinien der TSX Venture Exchange zu erfolgen.

Über Commerce Resources Corp.

Commerce Resources Corp. ist ein Junior-Rohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Erschließung der Seltenerdmetall- und Flussspatlagerstätte Ashram in der kanadischen Provinz Quebec liegt. Das Unternehmen positioniert sich als einer der kostengünstigsten Produzenten von Seltenen Erden weltweit, und zwar insbesondere als langfristiger Lieferant eines Seltenerd-Carbonat-Mischkonzentrats und/oder NdPr-Oxid-Produkts für den Weltmarkt. Die Lagerstätte Ashram zeichnet sich durch eine einfache Seltenerdmetall- (Monazit, Bastnäsit und Xenotim) und Gangsteinmineralogie (Carbonate) sowie eine Ressource mit großen Tonnagen und günstigem Gehalt aus. Das Material aus der Lagerstätte eignet sich nachweislich für die Herstellung hochgradiger Mineralkonzentrate (>45 % Seltenerd-Oxide) mit hoher Ausbeute (>70 %), was den aktiven globalen Produzenten entspricht. Die Lagerstätte Ashram ist nicht nur eine der weltweit größten Seltenerdlagerstätten, sie ist auch eine der größten Flussspatlagerstätten der Welt. Sie hat das Potenzial, ein langfristiger Lieferant für die Hüttenspat- und Säurespatmärkte zu werden.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter https://www.commerceresources.com oder per E-Mail auf info@commerceresources.com.

Für das Board of Directors

COMMERCE RESOURCES CORP.

Chris Grove

Chris Grove

President und Direktor

Tel: 604.484.2700

E-Mail: cgrove@commerceresources.com

Web: http://www.commerceresources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, d.h. Informationen über Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten: dass der Verkauf der Blue-River-Aktiva bestimmten Bedingungen unterliegt, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange, falls erforderlich; dass das Unternehmen die Blue-River-Aktien auf anteiliger Basis an die Aktionäre verteilen wird; dass die Ashram-Lagerstätte das Potenzial hat, ein langfristiger Lieferant für die Hüttenspat- und Säurespat-Märkte zu sein, und dass das Unternehmen sich als einer der kostengünstigsten Produzenten von Seltenerdmetallen weltweit positioniert. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen prognostiziert wurden. Zu den Risiken, die die Realisierung dieser Aussagen verändern oder verhindern könnten, gehören: dass die TSX Venture Exchange dem Verkauf der Blue-River-Aktiva nicht zustimmt; dass der Verkauf der Blue-River-Aktiva nicht wie in der Kaufvereinbarung erwogen oder überhaupt abgeschlossen wird; dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, zusätzliche Explorationen auf dem Projekt Ashram vollständig zu finanzieren; dass, selbst wenn wir in der Lage sind, Kapital zu beschaffen, die Kosten für Explorationsaktivitäten steigen könnten, sodass wir möglicherweise nicht über ausreichende Mittel verfügen, um diese Explorations- oder Verarbeitungsaktivitäten zu bezahlen; dass sich der Zeitplan und Inhalt zukünftiger Arbeitsprogramme; geologische Interpretationen auf Grundlage von Bohrungen, die sich mit zusätzlichen genaueren Informationen ändern können; potenzielle Prozessmethoden und Mineralgewinnungsannahmen, die auf begrenzten Testarbeiten und Vergleichen mit als analog angesehenen Lagerstätten beruhen, die bei weiteren Testarbeiten möglicherweise nicht vergleichbar sind; dass die Erprobung unseres Prozesses sich als nicht erfolgreich erweisen könnte, und dass, selbst wenn solche Tests erfolgreich sind, die wirtschaftlichen und anderen Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen könnten; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Ausrüstung für die Durchführung künftiger Explorations- und Testarbeiten; dass die erforderlichen Genehmigungen für die Errichtung und den Betrieb des vorgeschlagenen Tagebaus nicht rechtzeitig oder kosteneffizient bzw. überhaupt eingeholt werden können; und dass sich die Bedingungen trotz der derzeit erwarteten Rentabilität des Ashram-Projekts so ändern könnten, dass das Projekt, selbst wenn auf dem Ashram-Projekt Metalle oder Mineralien entdeckt werden, möglicherweise nicht wirtschaftlich rentabel ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

