IRW-News: Granada Gold Mine Inc.: Granada Gold Mine verlängert 10-Jahres-Konzession und gibt ehrgeizige Erschließungspläne bekannt

IRW-PRESS: Granada Gold Mine Inc.: Granada Gold Mine verlängert 10-Jahres-Konzession und gibt ehrgeizige Erschließungspläne bekannt

Verlängerte Konzessionen für Betriebs- und Ressourcenerweiterung, nun in günstiger Position für Produktion im Cadillac Break durch geplanten Testabbau von 600.000 t über 3 Jahre

Rouyn-Noranda (Quebec), 22. Mai 2024 / IRW-Press / Granada Gold Mine Inc. (TSXV: GGM) (OTC: GBBFF) (Frankfurt: B6D) (das Unternehmen oder Granada) freut sich, die erfolgreiche Verlängerung der Abbau- und Erschließungskonzession BM813 bekannt zu geben, die nun in vollem Umfang in Kraft ist und um zehn Jahre von 20. September 2023 bis 19. September 2033 verlängert wurde. Diese Verlängerung bringt Granada Gold Mine zusammen mit der bereits zuvor verlängerten Konzession BM852 in eine günstige Position, um seine strategischen Pläne für das Goldkonzessionsgebiet Granada in der Nähe von Rouyn-Noranda in Quebec voranzutreiben.

Die Verlängerung von BM813, einer 21,12 ha großen Abbaukonzession, ergänzt die zehnjährige Verlängerung von BM852 und stärkt die Position von Granada Gold Mine im produktiven Cadillac Break. Diese Verlängerungen geben dem Unternehmen die Stabilität und das Vertrauen, um seine Betriebspläne weiterzuentwickeln, einschließlich eines geplanten Testabbaus von 600.000 t aus dem hochgradigen Gebiet Vein 1 in den nächsten drei Jahren.

Frank Basa, President und CEO von Granada Gold Mine Inc., sagte hinsichtlich dieses Meilensteins: Die Verlängerung der beiden Abbaukonzessionen BM813 und BM852 stellt einen enormen Erfolg für Granada Gold Mine dar. Dies war ein aufregendes Jahr, in dem wir ein solides Geschäftsszenario entwickelt und das Fundament für den zukünftigen Erfolg gelegt haben. Mit diesen gesicherten Konzessionen befinden wir uns in einer günstigen Position, um unsere Aktiva zu nutzen und unser Projekt voranzutreiben.

Granada Gold Mine strebt aktiv Partnerschaften mit strategischen Interessenvertretern an, einschließlich Verarbeitungspartnern und potenziellen Entwicklern für eine neue Mühle. Das Unternehmen ist bestrebt, mit den örtlichen Gemeinden, Industriepartnern und Interessensvertretern zusammenzuarbeiten, um die erfolgreiche Weiterentwicklung des Projekts sicherzustellen.

Die wesentlichen Höhepunkte der Pläne des Unternehmens beinhalten:

- Testabbau: Ein umfassender Plan zur Durchführung eines Testabbaus von 600.000 t aus dem Gebiet Vein 1 in den nächsten drei Jahren, um das Ressourcenpotenzial zu validieren und die Abbautechniken zu optimieren.

- Strategische Partnerschaften:

o Laufende Gespräche mit potenziellen Verarbeitungspartnern und Auslotung von Möglichkeiten für die Entwicklung einer neuen Mühle zur effizienten Verarbeitung des abgebauten Materials.

o Suche nach wichtigen Partnern, die bei der kontinuierlichen Ressourcenerweiterung und der technischen Unterstützung bei der Erschließung des Konzessionsgebiets behilflich sind.

- Engagement für die Gemeinde: Kontinuierliches Bestreben, die örtliche Gemeinde und die Aktionäre auf dem Laufenden zu halten und einzubeziehen, um Transparenz und Zusammenarbeit während der gesamten Erschließung des Projekts zu gewährleisten.

Wir sind bestrebt, eine offene Kommunikation mit unseren Interessensvertretern aufrechtzuerhalten und sie über unsere Fortschritte auf dem Laufenden zu halten, fügte Frank Basa hinzu. Wir sind zuversichtlich, dass diese Schritte den Weg für eine erfolgreiche Zukunft von Granada Gold Mine ebnen werden, während wir uns darauf vorbereiten, sowohl den Abbau unseres Gesteins als auch die Erweiterung unserer Ressourcen abzuschließen.

Granada Gold Mine wird weiterhin Updates bereitstellen, sobald neue Informationen verfügbar sind und Meilensteine gesetzt werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen technischen Informationen wurden von Matthew Halliday, P.Geo., der Mitglied des L'Ordre des géologues du Québec und eine qualifizierte Person gemäß den Standards des National Instrument 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Über Granada Gold Mine Inc.

Granada Gold Mine Inc. entwickelt und exploriert weiterhin sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldkonzessionsgebiet Granada, das an den produktiven Cadillac Break von Rouyn-Noranda (Quebec) angrenzt. Das Unternehmen besitzt 14,73 Quadratkilometer Land in einer Kombination aus Bergbaupachten und Claims. Zurzeit führt das Unternehmen ein umfangreiches Bohrprogramm durch. Bislang sind 30.000 Meter von 120.000 Metern abgeschlossen. Aktuell pausieren die Bohrtätigkeiten, um dem technischen Team ausreichend Zeit zu geben, die bestehenden Daten zu bewerten und zu verarbeiten.

Die Scherzone Granada und die Scherzone South enthalten, basierend auf historischen detaillierten Kartierungen sowie aktuellen und historischen Bohrungen, bis zu 22 mineralisierte Strukturen, die sich über fünfeinhalb Kilometer in Ost-West-Richtung erstrecken. Drei dieser Strukturen wurden historisch aus vier Schächten und drei offenen Gruben abgebaut. Die historischen Untertagegehalte lagen zwischen 8 und 10 Gramm Gold pro Tonne (g/t) in zwei Schächten bis auf eine Tiefe von 236 Metern bzw. 498 Metern, während die Gehalte im Tagebau zwischen 3,5 und 5 Gramm Gold pro Tonne lagen.

Mineralressourcenschätzung

Am 20. August 2022 veröffentlichte das Unternehmen einen aktualisierten technischen Bericht gemäß NI 43-101 zur Unterstützung der aktualisierten Ressourcenschätzung für das Goldprojekt Granada (siehe Pressemitteilung vom 6. Juli 2022), in dem berichtet wird, dass die Lagerstätte Granada eine aktualisierte Mineralressource enthält - unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,55 g/t Au für auf die Grube beschränkte Mineralressourcen innerhalb eines konzeptionellen Grubenmodells sowie unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 2,5 g/t für Untertage-Mineralressourcen innerhalb von vernünftig abbaubarer Volumina von 543.000 oz Gold (8.220.000 t mit einem Durchschnittsgehalt von 2,05 g/t Au) in der nachgewiesenen und angedeuteten Kategorie und 456.000 oz Gold (3.010.000 t mit einem Durchschnittsgehalt von 4,71 g/t Au) in der vermuteten Kategorie. Die vollständigen Details finden Sie in Tabelle 1 unten. Verweis auf den Bericht: Granada Gold Project Mineral Resource Estimate Update, Rouyn-Noranda, Quebec, Kanada, verfasst von Yann Camus, P.Eng. und Maxime Dupéré, B.Sc, P.Geo., SGS Canada Inc. vom 20. August 2022 und mit Wirksamkeitsdatum 23. Juni 2022.

Tabelle 1: Mineralressourcenschätzung mit von Tonnen, Durchschnittsgehalt und Unzen Gold

Cutoff-Gehalt Klassifizierung Typ Tonnen Au (g/t) Gold (oz)

(g/t Au)

0,55 / 2,5 Nachgewiesen1 In der Grube + 4.900.000 1,70 269.000

untertage

Angedeutet In der Grube + 3.320.000 2,57 274.000

untertage

Nachgewiesen & angedeutet In der Grube + 8.220.000 2,05 543.000

untertage

Vermutet In der Grube + 3.010.000 4,71 456.000

untertage

1. Die Produktion von 1930-1935 wurde aus diesen Daten entfernt (164.816 Tonnen mit 9,7 g/t Au / 51.400 Unzen Au).

2. Der unabhängige QP für diese Ressourcenaufstellung ist Yann Camus, P.Eng., SGS Canada Inc.

3. Das Gültigkeitsdatum ist der 23. Juni 2022.

4. Die Definitionen der CIM (2014) für Mineralressourcen wurden befolgt.

5. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Eine vermutete Mineralressource hat ein niedrigeres Vertrauensniveau als eine nachgewiesene und angedeutete Mineralressource und darf nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Es ist davon auszugehen, dass der Großteil der vermuteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration in angedeutete Mineralressourcen umgewandelt werden kann.

6. Es wurde noch keine wirtschaftliche Bewertung der Ressourcen vorgenommen.

7. Alle Zahlen sind gerundet, um die relative Genauigkeit der Schätzung widerzuspiegeln. Die Summen addieren sich aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht.

8. Zusammensetzungen wurden gegebenenfalls gekappt. Die 2,5-Meter-Komposite wurden mit 21 g/t Au in den dünnen hochgradigen Adern und mit 7 g/t Au in den niedriggradigen Mengen gedeckelt.

9. Die Cutoff-Gehalte basieren auf einem Goldpreis von 1.700 US$ pro Unze, einem Wechselkurs von 0,78 US$ für 1 CA$ und einer Goldausbeute von 93 %.

10. Grubengebundene Mineralressourcen werden mit einem Cutoff-Gehalt von 0,55 g/t Au innerhalb einer konzeptionellen Grubenhülle gemeldet.

11. Unterirdische Mineralressourcen werden mit einem Cutoff-Gehalt von 2,5 g/t Au innerhalb eines vernünftig abbaubaren Volumens angegeben.

12. Ein fester Wert für das spezifische Gewicht von 2,78 g/cm3 wurde für die Schätzung der Tonnage aus dem Blockmodellvolumen verwendet.

13. Auf dem Konzessionsgebiet gibt es keine Mineralreserven.

14. Die tiefsten gemeldeten Ressourcen liegen in einer Tiefe von 990 m.

15. SGS ist sich keiner bekannten Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, soziopolitischen, Marketing- oder anderen relevanten Probleme bewusst, die die Mineralressourcenschätzung wesentlich beeinflussen könnten.

16. Die Ergebnisse der Grubenoptimierung dienen ausschließlich dem Zweck, die vernünftigen Aussichten für eine wirtschaftliche Förderung durch einen Tagebau zu testen, und stellen keinen Versuch dar, Mineralreserven zu schätzen. Auf dem Konzessionsgebiet gibt es keine Mineralreserven. Die Ergebnisse dienen als Leitfaden zur Unterstützung bei der Erstellung einer Mineralressourcenerklärung und zur Auswahl eines geeigneten Cutoff-Gehalts für die Ressourcenmeldung.

Zum Konzessionsgebiet gehört der ehemalige Untertagebaubetrieb Granada Gold, aus dem in den 1930er-Jahren in zwei Schächten mehr als 50.000 Unzen Gold mit 10 Gramm Gold pro Tonne gefördert wurden, bevor ein Feuer die Gebäude an der Oberfläche zerstörte. In den 1990er-Jahren entnahm Granada Resources eine 87.311 Tonnen schwere Massenprobe (Grube Nr. 1) mit einem Goldgehalt von 5,17 g/t. Auch eine 22.095 Tonnen schwere Massenprobe (Grube Nr. 2) mit einem Goldgehalt von 3,46 g/t wurde gewonnen.

Frank J. Basa

Frank J. Basa, P. Eng. Mitglied der Order of Engineers of Ontario

Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Frank J. Basa

Chief Executive Officer

Tel: 416-625-2342

oder:

Wayne Cheveldayoff,

Corporate Communications

Tel: 416-710-2410

E: waynecheveldayoff@gmail.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die unter anderem Kommentare zu zukünftigen Ereignissen und Bedingungen beinhalten, die verschiedenen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Abgesehen von Aussagen über historische Fakten sind Kommentare, die sich auf das Ressourcenpotenzial, bevorstehende Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, den Erhalt und die Sicherheit von Mineralgrundstückstiteln, die Verfügbarkeit von Geldmitteln und anderes beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Aussagen abweichen. Allgemeine Geschäftsbedingungen sind Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75658

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75658&tr=1

