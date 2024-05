EQS-News: Niedersachsen ist die Top-Präferenz für deutsche Touristen diesen Sommer: Traum-Ferienwohnungen

EQS-News: Traum-Ferienwohnungen / Schlagwort(e): Sonstiges

Niedersachsen ist die Top-Präferenz für deutsche Touristen diesen Sommer: Traum-Ferienwohnungen

Bremen, Deutschland: Mit dem Beginn der Sommersaison hat Traum-Ferienwohnungen, eine der führenden Online-Plattformen für Ferienwohnungen in Europa, interessante Einblicke in das Reiseverhalten und die Vorlieben deutscher Reisender veröffentlicht. Basierend auf Buchungs- und Anfragedaten der Plattform hebt der Bericht wichtige Trends hervor, die das Sommerreisen im Jahr 2024 prägen werden.

Im Sommer 2024 wecken die Bundesländer entlang der Ostsee und Nordsee das größte Interesse bei den Reisenden. Unter diesen sticht Niedersachsen als bevorzugtes Reiseziel für deutsche Touristen hervor, dank seiner vielfältigen Geografie, die sowohl unberührte Strände als auch idyllische Berge umfasst. Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein folgen dicht dahinter als beliebte Wahl für Entdeckungen in diesem Sommer.

Bayern, bekannt für seine lebendige Musik- und Theaterszene sowie sein reiches kulturelles Erbe, rangiert im Sommer 2024 auf Platz vier unter den Deutschen. Dahinter wecken auch Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg das Interesse der Reisenden und tragen zur vielfältigen Palette der begehrten Reiseziele innerhalb Deutschlands bei.

Die Niederlande erweisen sich als das beliebteste internationale Ziel unter deutschen Touristen, gefolgt von Italien, Österreich, Kroatien und Spanien. Dies steht im Gegensatz zum letzten Sommer, als deutsche Touristen nordische Länder den südlichen europäischen vorzogen.

Trotz eines Rückgangs der Reisetätigkeit in ganz Europa zeigten sich die deutschen Reisenden in diesem Jahr zuversichtlich hinsichtlich ihrer Sommerpläne, wobei die Mehrheit ihre Reisen weit im Voraus plante. Die meisten Gäste planten ihre Reisen 4-6 Monate im Voraus.

In diesem Sommer planen die Deutschen auch längere Pausen im Vergleich zu den letzten paar Jahren, als kürzere Pausen an Popularität gewannen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer hat sich von 6 Tagen im letzten Jahr auf 9 Tage erhöht.

Traditionelle Ferienhäuser sind diesen Sommer die bevorzugte Unterkunft, gewählt von 55 % der Reisenden, gefolgt von Wohnungen mit 23 % und Chalets mit 11 %.

In Bezug auf Annehmlichkeiten stehen Schwimmbäder ganz oben auf der Wunschliste der deutschen Touristen, gefolgt von Geschirrspülern, Terrassen und Balkonen.

Zu den Sommerreisetrends äußerte sich Gautam Swaroop, CEO – OYO Vacation Homes (Muttergesellschaft von Traum-Ferienwohnungen): “Die diesjährigen Sommerreisetrends zeichnen ein vielversprechendes Bild für die deutsche Tourismusbranche. Wir sehen eine starke Nachfrage, insbesondere nach traditionellen Ferienhäusern entlang der Ostseeküste. Dies, zusammen mit länger geplanten Reisen, deutet auf ein Verlangen nach inländischen Ausflügen hin, die zweifellos den lokalen Volkswirtschaften zugutekommen werden. Wir sind optimistisch, dass sich dieser Trend über die Hochsaison hinweg fortsetzen wird und zur Belebung der deutschen Tourismuslandschaft beiträgt.“

About Traum- Ferienwohnungen:

Established in 2001, Traum-Ferienwohnungen is an online vacation rental platform with 100,000 vacation homes in its portfolio. Traum-Ferienwohnungen's subscription-based model allows for more transparency, enabling homeowners to connect directly with guests and come to an arrangement beneficial for both. In addition to conventional apartments or houses, the portfolio also offers unique holiday accommodation such as tree houses, houseboats, windmills, and castles, for the guests to choose from.

Since May 2019, Traum-Ferienwohnungen is part of OYO Vacation Homes, one of the leading vacation rental companies in Europe. In addition to Traum-Ferienwohnungen, TUI-Ferienhaus, the Dutch full-service holiday home provider, Belvilla and the Danish company DanCenter also belong to OVH.

For more information, visit www.traum-ferienwohnungen.de

