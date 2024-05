EQS-News: Triton veräußert Blitz LuxCo Sarl, die Holding-Gesellschaft der Bormioli Pharma Gruppe

Emittent / Herausgeber: Triton Beratungsgesellschaft GmbH / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Luxemburg, 23. Mai, 2024 – Von Triton beratene Fonds („Triton“) haben gemeinsam mit Co-Investoren eine Vereinbarung über den Verkauf von Blitz LuxCo Sarl, der Holding-Gesellschaft der Bormioli Pharma Gruppe (“Bormioli” oder “das Unternehmen”), einem führenden Hersteller von pharmazeutischen Verpackungen, an Gerresheimer, einen innovativen System- und Lösungsanbieter und globalen Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikindustrie, unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion, der voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres erfolgen wird, steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.

Bormioli wurde 2017 im Rahmen eines Corporate Carve Outs von Triton übernommen. Das Unternehmen wurde als zukünftiger Marktgewinner identifiziert, da es die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Pharma-Verpackungen bedient und dabei die Stabilität von Arzneimitteln sowie die Patientensicherheit priorisiert. Das Unternehmen hat sich seitdem zu einem wichtigen Lösungsanbieter für die Pharmaindustrie entwickelt und ist heute in mehr als 100 Ländern aktiv. Mit rund 1.500 Mitarbeitenden erwirtschaftet Bormioli Pharma einen Umsatz von rund EUR 370 Millionen.

Triton hat Bormioli wesentlich in seiner erfolgreichen Entwicklung unterstützt, unter anderem mit einem gestärkten Management Team sowie neu aufgestellten organisatorischen und operativen Strukturen. Das Unternehmen hat seine Produktionsbasis ausgebaut und mit neuester Technologie modernisiert. Gleichzeitig wurde eine der ersten Verpackungslösungen für den Pharmabereich eingeführt, die auf wiederverwertbaren Materialien basiert. Im Laufe der Triton Eigentümerschaft wurden vier strategische Übernahmen durchgeführt, um Produktportfolio sowie geografische Präsenz des Unternehmens auszubauen.

Moritz Gudenus, Investment Advisory Professional bei Triton: “Wir möchten uns ausdrücklich beim gesamten Team von Bormioli für die harte Arbeit und den Einsatz bedanken. Unser Investment in Bormioli ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Triton erfolgreich Unternehmen in seinen Kernsektoren unterstützt und diesen dabei hilft, ihr volles Potenzial zu entfalten. Wir glauben, dass Gerresheimer ein hervorragender strategischer Partner ist, um die Erfolgsgeschichte von Bormioli fortzusetzen.“

Andrea Lodetti, CEO der Bormioli Pharma Gruppe: “Die Unterstützung von Triton hat es uns ermöglicht, unsere Position im Bereich Verpackungen für die Pharma-Industrie auszubauen – als Komplettanbieter von der Technologie bis zum Produktangebot. Wir danken dem Triton-Team für die Unterstützung und freuen uns auf das nächste Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte mit Gerresheimer.“

BNP Paribas und Goldman Sachs International fungierten als M&A-Berater.



Über Triton

Triton ist eine führende europäische Beteiligungsgesellschaft, die 1997 gegründet wurde und sich im Besitz seiner Partner befindet. Triton hat sich auf den Mittelstand spezialisiert und konzentriert sich darauf, in Unternehmen zu investieren, die geschäftskritische Güter und Dienstleistungen in den drei Kernsektoren Industrie, Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen anbieten.

Triton beschäftigt mehr als 200 Investment Professionals in 11 Büros und investiert über drei sich ergänzende All-Weather-Strategien: Mid-Market Private Equity, Smaller-Mid-Cap Private Equity und Opportunistic Credit.

Für weitere Informationen: www.triton-partners.com



Über Bormioli Pharma

Bormioli Pharma arbeitet eng mit der pharmazeutischen Industrie und allen Unternehmen zusammen, die weltweit an der Zukunft des Gesundheitswesens arbeiten. Als weltweit anerkannter Akteur in der Verpackungsindustrie bedient das Unternehmen den pharmazeutischen und biopharmazeutischen Markt mit Komplettlösungen, einschließlich Glas- und Kunststoffflaschen, Kunststoff- und Aluminiumverschlüssen und Zubehör. Die breite Produktpalette von Bormioli Pharma wird mit Blick auf Innovationen und die immer wichtiger werdenden Fragen der Nachhaltigkeit entwickelt und hergestellt. Außerdem ist jedes Produkt dank einer genauen Segmentierung des Portfolios speziell für den Zielmarkt konzipiert. Bormioli Pharma ist weltweit in über 100 Ländern vertreten und beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter in 9 Werken in Europa, die auf die Herstellung von Glas- und Kunststoffverpackungen spezialisiert sind. Das Unternehmen verkauft jedes Jahr mehr als 8 Milliarden Stück. Als Partner der pharmazeutischen Industrie investiert und innoviert Bormioli Pharma mit einem Ziel vor Augen: die Gesundheit zu einer positiven Praxis zu machen, die allen zur Verfügung steht und den Planeten schont.

Für weitere Informationen: https://www.bormiolipharma.com/de



Über Gerresheimer

Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio von Containment Solutions für Medikamente, Drug-Delivery-Systemen und Medizinprodukten sowie Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem digitale Lösungen für die Therapiebegleitung, Medikamentenpumpen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren und Inhalatoren sowie Injektionsfläschchen, Ampullen, Tablettenbehälter, Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können.

Mit 35 Produktionsstandorten in 16 Ländern in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Mit rund 12.000 Mitarbeitenden erwirtschaftete das Unternehmen 2023 einen Umsatz von rund 2 Mrd. Euro. Die Gerresheimer AG notiert im MDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).

Für weitere Informationen: www.gerresheimer.com

