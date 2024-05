IRW-News: Alset Capital Inc. : Alset Capital Inc. meldet strategische Partnerschaft mit dem Pionier für KI-Data-Engineering und Automatisierung, NOM NOM AI Inc., durch Beteiligungsgesellschaft Vertex AI Ventures Inc.

IRW-PRESS: Alset Capital Inc. : Alset Capital Inc. meldet strategische Partnerschaft mit dem Pionier für KI-Data-Engineering und Automatisierung, NOM NOM AI Inc., durch Beteiligungsgesellschaft Vertex AI Ventures Inc.

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG, DIE PUBLIKATION, DEN VERTRIEB ODER DIE VERBREITUNG IN DEN USA BESTIMMT - WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, WEDER TEILWEISE NOCH IM GANZEN

VANCOUVER, British Columbia - 21. Mai 2024 / IRW-Press / Alset Capital Inc. (TSXV:KSUM) (OTC:ALSCF) (FWB:1R60, WKN:A3ESVQ) (Alset oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass seine Beteiligungsgesellschaft Vertex AI Ventures Inc. (Vertex) eine strategische Partnerschaft für KI-Data-Engineering und Automatisierung mit Nom Nom AI Inc. (Nom Nom) eingegangen ist; diese richtet sich nach den Bedingungen eines Dienstleistungsrahmenvertrags zwischen Vertex und Nom Nom (der Dienstleistungsrahmenvertrag).

Das Design und die Entwicklung von Large Language Models (LLM) und anderen KI-Produkten erfordert die Verarbeitung enormer Datenmengen. ChatGPT-4 verfügte beispielsweise über 1,76 Billionen Parameter1. Unter der Führung von Niko Kontogiannis ist Vertex bestrebt, Datenmanagement-Tools für Unternehmen anzubieten, um die Business Intelligence und Innovationsfähigkeit von deren Kunden zu verbessern.

Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Meilenstein für Vertex dar, da wir im Bereich Managed Data Services und KI Innovationen vorantreiben wollen, sagte Niko Kontogiannis, Direktor von Vertex. Das Know-how von Nom Nom ist die perfekte, nahtlose Ergänzung zu unserem Produktangebot und ermöglicht es uns, den Kunden eine außergewöhnliche Wertschöpfung zu bieten. Durch die Integration der zum Patent angemeldeten Datenmanagement-Technologie von Nom Nom sind wir außergewöhnlich gut aufgestellt, um langfristige Kundenbeziehungen zu kultivieren, indem wir die Datenqualität, die Sicherheit und die Infrastrukturleistung verbessern.

Unsere Kooperation mit Vertex stellt in unserer Zielsetzung der Revolutionierung von Data-Engineering, Sicherheit, Automatisierung und KI-Optimierung einen wichtigen Schritt nach vorne dar, erklärte Nam Nguyen, CEO von Nom Nom. Durch die Nutzung der proprietären Datenlösungen von Nom Nom ist Vertex in der Lage, Unternehmen eine einzigartige Wertschöpfung zu bieten sowie die Innovation und Effizienz in der heutigen datengesteuerten Welt voranzutreiben.

Nom Nom ist ein Pionier auf den Gebieten Data-Engineering, Sicherheit und Automatisierung als Service. Sein Know-how und seine Expertise bieten innovative Lösungen, die auf künstliche Intelligenz setzen, um Unternehmensabläufe zu straffen, die Betriebs- und Investitionskosten zu senken und sicherzustellen, dass sich die Unternehmen im heutigen datenintensiven Umfeld einen Wettbewerbsvorteil bewahren können. Da die Datenvolumen beispiellose Größenordnungen erreichen, ist die Nachfrage nach anspruchsvoller Analytik und skalierbaren Lösungen dringender denn je. Die Expertise von Nom Nom beim Management, der Integration und der Automatisierung riesiger Datensätze positioniert die Firma als einen Eckpfeiler in der sich weiterentwickelnden Landschaft des Datenmanagements und der künstlichen Intelligenz. Nom Nom integriert Hardware nahtlos in seine Software-Ressourcen und räumt seinen Kunden über seine benutzerfreundliche Schnittstelle umfangreichen Zugang zu Datenmaterial ein. Die Kunden von Vertex erhalten auch eine intuitive Schnittstelle, die ihr Verständnis der Daten verbessert.

Die Partnerschaft zwischen Vertex und Nom Nom wird voraussichtlich eine Vielzahl von Vorteilen für zukünftige Kunden mit sich bringen, unter anderem verbesserte Datenbeobachtbarkeit, Einsichten, Optimierung von Maschinenleistung und Echtzeit-Analytik für Kunden, insbesondere für jene, die die KI-Computerinfrastruktur der Portfoliounternehmen von Alset verwenden. Die speziellen Richtlinien von Nom Nom im Hinblick auf Datenaufbewahrung und -disposition gewährleisten Datensicherheit und Compliance und gehen somit auf zentrale Anliegen des heutigen digitalen Zeitalters ein.

Die Zusammenarbeit zwischen Vertex und Nom Nom bekräftigt die transformative Kraft der KI bei der Umgestaltung der Industrien und der Steigerung der Effizienz. Da sich die Unternehmen immer mehr der Automatisierung und den KI-Technologien zuwenden, um menschliche Fehler zu vermeiden und ihre Geschäftstätigkeit zu rationalisieren, ist Datensicherheit von außerordentlicher Bedeutung. Diese Partnerschaft ist eine Antwort auf diese kritischen Bedürfnisse und unterstützt die Unternehmen dabei, zuversichtlich in einem sicheren und konformen digitalen Umfeld zu operieren. Nom Nom stellt den Kunden von Vertex eine Benutzerschnittstelle zur Verfügung; mit dieser Technologie kann Vertex seinen Energieverbrauch optimieren und seine Kosten minimieren. Die zukünftigen Kunden von Vertex erhalten Echtzeit-Einblicke in die Menge und den Zeitpunkt des verbrauchten Stroms. Die innovative Technologie von Nom Nom bietet detaillierte Analytik und Informationen zur Optimierung von Energie, Kosten und Leistung.

1 Medium.com

Im Namen von Alset Capital Inc.

Morgan Good

Morgan Good

Chief Executive Officer

Über Alset Capital Inc.

Alset Capital Inc. ist ein Investment-Emittent, der sich auf Investitionen in diversifizierte Branchen wie Technologie, Gesundheitswesen, Industrie, Sondersituationen und operative Unternehmen konzentriert, und zwar sowohl durch Fremd- als auch durch Eigenkapital unter Verwendung von Barmitteln oder Kapitalanteilen. Das Unternehmen wird von einer erfahrenen, unternehmerisch denkenden Gruppe von Führungskräften geleitet, die über einen vielfältigen Branchen- und Kapitalmarkthintergrund verfügen.

Das Beteiligungsportfolio von Alset Capital Inc. umfasst 49 % der Anteile an Cedarcross International Technologies Inc. und 49 % der Anteile an Vertex AI Ventures Inc.

Über Vertex AI Ventures Inc.

Vertex ist bei der Identifizierung und der Akquisition von geistigem Eigentum (IP) sowie bei der Bereitstellung von KI-Datenmanagement-Services ganz vorne mit dabei. Ziel des Unternehmens ist es, innovatives geistiges Eigentum im Bereich KI von in der Anfangsphase befindlichen Unternehmen zu entdecken und zu erwerben und damit Fortschritte in der künstlichen Intelligenz anzutreiben. Im Bereich Datenmanagement ist Vertex bestrebt, außergewöhnliche Services zu bieten, die die Leistungsfähigkeit der KI für die Rationalisierung von Geschäftsabläufen, die Minimierung der Kosten und die Sicherung eines Wettbewerbsvorteils in einer zunehmend datengesteuerten Welt nutzen.

Das umfangreiche Serviceangebot von Vertex gewährleistet hervorragende Datenqualität und Sicherheit, bietet fortschrittliche Einsichten aus Beobachtung, optimierte Maschinenleistung und Echtzeit-Analytik, die auf KI-Computerinfrastrukturen zugeschnitten ist. Durch die Spezialisierung auf Datenaufbewahrungs- und Datendispositionslösungen geht Vertex kritische Probleme der Datensicherheit und Compliance an und setzt einen Standard für die Sicherung der Integrität und Privatsphäre digitaler Informationen in der heutigen komplexen digitalen Landschaft.

Über Nom Nom AI Inc.

Nom Nom ist ein Pionier im Bereich Data-Engineering und Automatisierung als Service. Unser Know-how und unsere Expertise liefern die besten Ergebnisse mit künstlicher Intelligenz. Unsere Lösungen senken die Betriebs-/Investitionskosten, straffen die Geschäftsabläufe und gewährleisten einen Wettbewerbsvorteil. In der heutigen digitalen Landschaft mit beispiellos großen Datenmengen benötigen die Unternehmen dringend eine ausgefeilte Echtzeit-Analytik und anpassbare, skalierbare Lösungen. Nom Nom ist bei der Revolutionierung des Datenmanagements dank seines innovativen, hochmodernen Ansatzes das führende Unternehmen. Wir bewältigen die komplexe Herausforderung des Managements, der Integration und der Automatisierung riesiger Datenmengen für Unternehmen und bieten Services, die darauf ausgelegt sind, komplexe Datenökosysteme zu vereinfachen. Diese wichtige Verlagerung und die dringende Notwendigkeit eines fortschrittlichen Datenmanagements machen Nom Nom zum Schlüsselpartner der heutigen datengesteuerten Welt und der künstlichen Intelligenz.

Für weitere Informationen über Alset Capital Inc. wenden Sie sich bitte an:

Morgan Good, CEO und Direktor

T: 604.715.4751

E: morgan@alsetai.com

Vorsorgliche Hinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung) enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die wahrgenommenen Vorteile des Dienstleistungsrahmenvertrags zwischen Vertex und Nom Nom; die Nachfrage und das Wachstum der KI-Industrie; und den Abschluss der in dem Dienstleistungsrahmenvertrag vorgesehenen Transaktionen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten als solche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in den Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören behördliche Maßnahmen, Marktpreise und die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen der Geschäftsleitung des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich bekannt zu geben, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen, Änderungen der Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen auswirken, zu berücksichtigen. Wenn das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen aktualisiert, sollte daraus nicht geschlossen werden, dass es weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen wird.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75665

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75665&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA02115L2003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.