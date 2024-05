IRW-News: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Sierra Madre ernennt Francisco Correa zum Geschäftsführer des Minen- und Mühlenkomplexes La Guitarra und gewährt Anreizoptionen

IRW-PRESS: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Sierra Madre ernennt Francisco Correa zum Geschäftsführer des Minen- und Mühlenkomplexes La Guitarra und gewährt Anreizoptionen

Vancouver, British Columbia - 23. Mai 2024 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM, OTCQX: SMDRF) ("Sierra Madre" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver/ - freut sich, die Ernennung von Jose Francisco Correa Robles zum General Manager der Silber-Gold-Mine La Guitarra und des Mühlenkomplexes im mexikanischen Bundesstaat Estado de Mexico bekannt zu geben. Das Unternehmen gibt auch die Ausgabe von Aktienoptionen an die Mitarbeiter, Berater und Consultants von La Guitarra bekannt.

Herr Correa verfügt über mehr als 23 Jahre Erfahrung im Untertagebau. Er hat für Minera Frisco, LuisMin, Genco Resources, Farallon, Silvermex und First Majestic Silver Corp. gearbeitet. Er verfügt über fundierte Kenntnisse der Mine Guitarra, da er von 2001 bis 2008 als leitender Planungsingenieur, von 2010 bis 2011 als Bergbauoberleiter und von 2011 bis 2013 als Betriebsleiter tätig war. In den Jahren 2013 und 2015 war Herr Correa auch General Manager von Guitarra. Er ist Absolvent der Autonomen Universität von Zacatecas mit einem Abschluss in Bergbau- und Metallurgietechnik.

Gregory K. Liller, Chief Operating Officer und Executive Chairman von Sierra Madre, erklärt: "Wir freuen uns, Francisco als Leiter unseres Teams bei La Guitarra begrüßen zu dürfen. Er hat eine lange und positive Geschichte mit dem Minenbetrieb, den Mitarbeitern und der lokalen Gemeinde."

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75686/24052024_DE_SierraMadre.001.jpeg

Das Foto von Herrn Correa zeigt die gebänderte hochgradige Quarts-Ader in der Mine Guitarra.

Sierra Madre gibt außerdem bekannt, dass es gemäß seinem Aktienoptionsplan 60 Mitarbeitern von La Guitarra Compania Minera, S.A. DE C.V., bestimmten Direktoren, Führungskräften und Beratern Aktienoptionen zum Kauf von insgesamt 7.350.000 Stammaktien des Unternehmens zum Preis von 0,50 $ pro Aktie für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Tag der Gewährung gewährt hat. Die Optionen werden zu einem Drittel sofort ab dem Tag der Gewährung, zu einem Drittel sechs Monate nach dem Tag der Gewährung und zu einem Drittel zwölf Monate nach dem Tag der Gewährung unverfallbar. Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es einem bestimmten Berater Aktienoptionen zum Kauf von insgesamt 225.000 Stammaktien des Unternehmens zum Preis von 0,50 $ pro Aktie für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Tag der Gewährung gewährt hat. Die Optionen werden zu einem Drittel sofort ab dem Tag der Gewährung, zu einem Drittel sechs Monate nach dem Tag der Gewährung und zu einem Drittel zwölf Monate nach dem Tag der Gewährung unverfallbar. Die Zuteilung der Aktienoptionen steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV:SM),(OTCQX:SMDRF) ist ein Edelmetallerschließungs- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Bewertung des Potenzials für die Wiederaufnahme der Mine La Guitarra im mexikanischen Bergbaudistrikt Temascaltepec sowie auf die Exploration und Erschließung seines Grundstücks Tepic in Nayarit (Mexiko) konzentriert. Bei der Mine La Guitarra handelt es sich um eine genehmigte, ehemals produzierende Untertagemine, zu der eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war.

Das +2.600 ha große Projekt Tepic beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource.

Das Managementteam von Sierra Madre hat eine Schlüsselrolle bei der Exploration und Entwicklung von mehr als 22 Mio. Unzen Gold und 600 Mio. Unzen Silber in Form von Mineralreserven und Mineralressourcen gespielt. Das Expertenteam von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen aufgebracht.

Im Namen des Vorstandes von Sierra Madre Gold and Silver Ltd,

"Alexander Langer"

Alexander Langer

Präsident, Hauptgeschäftsführer und Direktor

1-604-765-1604

Kontakt:

investor@sierramadregoldandsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtiger Hinweis

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Worten wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "projiziert", "beabsichtigt", "zielt", "zielt ab", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Sätze oder können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden "können", "könnten", "sollten", "würden", "könnten" oder "werden", eintreten oder erreicht werden.

Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern geraten, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

QUELLE: Sierra Madre Gold und Silber

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75686

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75686&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8263XP1041

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.