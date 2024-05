Lauterbach berät mit Experten über Hitzeschutz

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) berät am Freitag (12.30) Uhr mit Fachleuten über den Schutz vor Gesundheitsschäden durch mögliche Hitzewellen in diesem Sommer. Dazu werden Vertreterinnen und Vertretern aus Ländern, Kommunen, Gesundheitswesen und Wissenschaft in Berlin erwartet. Hintergrund ist ein im vergangenen Jahr vorgelegter erster "Hitzeschutzplan", der unter anderem mehr öffentliche Informationen ausgehend von Warnungen des Deutschen Wetterdienstes vorsieht. Besonders im Blick stehen Risikogruppen wie Ältere, Kinder, chronisch Kranke, allein lebende Menschen und Pflegebedürftige. Beraten werden soll über umgesetzte und neu vorgesehene Schutzmaßnahmen./sam/DP/ngu