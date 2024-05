Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG Unternehmen: 2G Energy AG ISIN: DE000A0HL8N9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 24.05.2024 Kursziel: 34,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 24.08.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 34,00. Zusammenfassung: 2G Energy hat im ersten Quartal einen Umsatz von EUR69,5 Mio. (+1% J/J) und ein EBIT von EUR0,9 Mio. (Q1/23: EUR-0,2 Mio.) erzielt und damit unsere Erwartung übertroffen. Trotz des sehr hohen Umsatzes im Vorjahr konnte 2G diesen erneut steigern. Eine deutlich niedrigere Materialkostenquote (64,5% versus 69,0% im Vj.) führte zu einem positiven EBIT in einem Quartal, das üblicherweise ein schwaches operatives Ergebnis ausweist. Wir sehen die Q1-Zahlen als Bestätigung der 2G-Wachstumsstory und halten an unseren Prognosen für das Gesamtjahr fest. Wir unterstellen für 2024 weiterhin ein Umsatzwachstum von 9% auf EUR398 Mio. und einen Anstieg der EBIT-Marge auf 8,8%. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR34. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 34.00 price target. Abstract: In the first quarter, 2G Energy generated sales and EBIT of EUR69.5m (+1% y/y) and EUR0.9m (Q1/23: EUR-0.2m) respectively, thus exceeding our expectations. Sales rose despite the very high revenue number in the prior year period. A significantly lower cost of materials ratio (64.5% vs. 69.0% in the prior year period) led to positive EBIT in a quarter that usually shows a weak operating result. We see the Q1 figures as confirmation of the 2G growth story and are sticking to our forecasts for the full year. We continue to assume 2024 sales growth of 9% y/y and a widening of the EBIT margin to 8.8%. An updated DCF model yields an unchanged EUR34 price target. We reiterate our Buy recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29885.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °