Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2024 Empfehlung: Kaufen seit: 24.05.2024 Kursziel: 140,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 10.02.2022, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen 2024 erneut mit starkem Jahresauftakt Im ersten Quartal 2024 konnte die CEWE Stiftung & Co. KGaA die bereits starken Vorjahreszahlen mit einem erneuten Rekordumsatz und einem um über 50 Prozent gesteigerten EBIT nochmals deutlich übertreffen. Die maßgebliche Umsatz- und Ertragssäule bildete dabei unverändert das Kerngeschäftsfeld Fotofinishing, auf das rund 83 Prozent der Konzernerlöse entfielen. Aber auch die Geschäftsfelder Einzelhandel und Kommerzieller Online-Druck trugen zu der Ergebnisverbesserung bei. Wie der Vorstand sehen daher auch wir die Gesellschaft sehr gut auf Kurs, um die Unternehmensziele auch im aktuellen Geschäftsjahr wieder erreichen oder auch übertreffen zu können. Im Fotofinishing dürfte sich dabei der seit Jahren zu beobachtende Trend der saisonalen Umsatzverschiebung vom zweiten und dritten Quartal in das erste und vor allem das Schlussquartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft weiterhin fortsetzen. Dabei sollte das Geschäftsfeld unverändert davon profitieren, dass hochwertige individuelle Fotoprodukte aufgrund ihres hohen emotionalen Stellenwerts weitestgehend unabhängig von gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen und der allgemeinen Konsumstimmung nachgefragt werden. Zudem verfügt CEWE hier über eine starke Marken- und Marktpositionierung als Premium-Anbieter. Dabei konnte der Net Promoter Score als wichtige Kennzahl zur Messung der Kundenzufriedenheit im ersten Quartal 2024 erfreulicherweise weiter auf sehr gute 62,6 gesteigert werden. Das Geschäftsfeld Einzelhandel zeigt sich mit seinen optimierten Strukturen unverändert gut aufgestellt. Und das Geschäftsfeld Kommerzieller Online-Druck, in dem die erreichte Kosteneffizienz in der Produktion weiterhin Früchte trägt, scheint mit der "Bestpreisgarantie" von SAXOPRINT in dem derzeit konjunkturell bedingt schwachen Branchenumfeld Marktanteile gewinnen zu können. Einen wichtigen Erfolgsfaktor der CEWE-Gruppe bildet darüber hinaus auch die hohe Innovationskraft, die sich auch in der kürzlichen erneuten Auszeichnung mit gleich drei weiteren "World Awards" des Foto-Branchenverbands TIPA widerspiegelt. Zudem bleibt der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von knapp 67 Prozent zum Quartalsende auch bilanziell weiterhin sehr solide aufgestellt. Wenngleich wir unsere Schätzungen unverändert belassen haben, führt das seit unserem letzten Research-Update nochmals gestiegene 2024er-KGV unserer Peer Group dazu, dass wir unser Kursziel für die CEWE-Aktie erneut auf nunmehr 140 Euro anheben. Auf dieser Basis weist der Anteilsschein aktuell ein Upside-Potenzial von knapp 35 Prozent auf. Daher bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung für die Aktie des Oldenburger Fotospezialisten. Dabei dürfen sich die Anteilseigner vorbehaltlich der Zustimmung der am 5. Juni 2024 in Oldenburg stattfindenden Hauptversammlung auf die 15. Dividendenerhöhung in Folge freuen. Damit belegt CEWE dann gemäß der "Dividendenstudie Deutschland 2024" den zweiten Platz unter den börsennotierten deutschen Unternehmen, die seit Jahren kontinuierlich steigende Dividenden zahlen. Da der Vorstand diese Position auch zukünftig zumindest halten will, gehen wir davon aus, dass die Ausschüttungsrendite von aktuell 2,5 Prozent in den kommenden Jahren kontinuierlich weiter steigen wird. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29887.pdf

