Blick in die Glaskugel: Welches Unternehmen wird als erstes 10 Billionen Dollar wert sein?

Die Spekulation über den nächsten Wirtschaftsriesen, der die magische Marke von 10 Billionen Dollar Marktkapitalisierung erreichen wird, ist ein Thema, das nicht nur Investoren, sondern auch die breite Öffentlichkeit fasziniert. Schließlich würde die richtige Antwort auch eine hervorragende Rendite bedeuten.

Stand Heute (12.5.24) führt Microsoft (WKN: 870747) die Liga der wertvollsten westlichen Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von knapp über drei Billionen US-Dollar an. Ein Wert von 10 Billionen US-Dollar entspräche also nochmal eine Verdreifachung, bei den dahinter liegenden Konzernen entsprechend mehr.

Mit Blick auf das erwartete Ergebniswachstum würde ich als Top-Favorit derzeit zu Meta Platforms (WKN: A1JWVX), Amazon (WKN: 906866) oder Nvidia (WKN: 918422) tendieren. Sie alle zeichnen sich dadurch aus, dass Analysten von ihnen in den kommenden Jahren ein deutlich zweistelliges Gewinnwachstum erwarten – teilweise über 30 % jährlich.

Meta Platforms

Der Social-Media-Riese überzeugt seit geraumer Zeit mit einem stringent fokussierten Geschäftsmodell im Bereich Online-Werbung. Expansionspotenzial ist vorhanden, keine Frage. Das Metaversum und Künstliche Intelligenz sind dabei nur zwei potenzielle Geschäftsfelder, in denen der Betreiber von Social Apps wie Facebook oder Instagram durchstarten will.

Aus heutiger Sicht kostet diese Expansion allerdings erst einmal Geld, im Geschäftsjahr 2023 wurde beispielsweise für die Sparte Reality Labs ein operativer Verlust von über 16 Mrd. US-Dollar ausgewiesen. Auch die KI-Ambitionen dürften teuer werden, zumindest wenn es Meta Platforms ernst nimmt, hier die Defizite der Vergangenheit auszugleichen.

Amazon-Aktie

Ein weiterer Kandidat für ein 10-Billionen-Business ist die Datenkrake Amazon. Vor allem im Cloud-Bereich dürfte noch einiges an Potenzial für den führenden Online-Händler stecken. Angesichts der derzeit noch schwachen Margen könnte auf der Ertragsseite aber noch Luft nach oben sein.

Die Vergangenheit zeigt zudem, dass Amazon sein eigenes Ökosystem durchaus erfolgreich erweitert hat. Mittlerweile ist der Konzern auch im Bereich Streaming eine ernstzunehmende Größe.

Und auch im Bereich der Online-Werbung könnte noch viel mehr möglich sein. Schließlich beginnen viele Menschen ihre Suche nach Lösungen beim Online-Versandhändler Amazon. KI dürfte dabei auch hier in Zukunft eine immer größere Rolle spielen.

Nvidia

Die dritte Aktie, die eine Marktkapitalisierung von 10 Billionen erreichen könnte, ist Nvidia, der weltweit führende Hersteller von Grafikprozessoren. Die Aktie hat in der Vergangenheit dank KI einen starken Aufschwung erlebt.

Das Unternehmen profitiert aber auch von anderen Megatrends wie Gaming, Krypto-Mining oder autonomes Fahren. Chips für Hochleistungsrechner sind knapp und werden es wohl auch auf absehbare Zeit bleiben.

Das spielt dem Unternehmen aus Santa Clara (Kalifornien, USA) in die Hände. Viel entscheidender dürfte aber auch hier die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells hin zu mehr planbaren Umsätzen sein.

Andere Unternehmen könnten in Zukunft eher 10 Billionen wert sein

Neben diesen Giganten könnten auch andere aufstrebende Unternehmen schnell die 10-Billionen-Dollar-Hürde nehmen. Schließlich haben die Beispiele OpenAI oder ByteDance gezeigt, dass die Dynamik aus dem Start-up-Bereich heraus enorm sein kann, um in die Top-Liga aufzusteigen. Vor allem aber sollte eine ungebrochene Innovationsleistung ein starkes Wachstum herbeiführen.

Letztlich ist aber jede Prognose mit Unsicherheiten behaftet und die Zukunft bleibt am Ende immer ungewiss. Unternehmen können von unvorhergesehenen Ereignissen, regulatorischen Änderungen oder technologischen Durchbrüchen stark tangiert werden. Überraschungen gehören an der Börse zur Tagesordnung.

Es bleibt also abzuwarten, welches Unternehmen als erstes die 10-Billionen-Dollar-Marke erreicht. In einem Punkt bin ich mir aber sicher: Eines Tages wird ein Unternehmen so viel wert sein.

Der Artikel Blick in die Glaskugel: Welches Unternehmen wird als erstes 10 Billionen Dollar wert sein? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Amazon, Meta Platforms und Microsoft. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Amazon, Meta Platforms und Microsoft.

