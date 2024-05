Eckert & Ziegler - Besondere Formation – besonderes Aufholpotenzial?

In Bezug auf die Eckert & Ziegler-Aktie ist unsere Überschrift absolut berechtigt. Doch der Reihe nach: Nach der herausfordernden Marktphase seit September 2021 arbeitet das Papier aktuell an einer Bodenbildung. Einen Fingerzeig in diese Richtung liefert der im Herbst vergangenen Jahres ausgebildete „Hammer“. Auf Monatsbasis hat der Titel dieses konstruktive Kerzenmuster im April nochmals wiederholt. Apropos Candlesticks: Mit Blick auf den nahenden Monatsultimo könnten die letzten drei Monatskerzen darüber hinaus einen klassischen „morning star“ bilden. Parallel wecken auch verschiedene Indikatoren Hoffnung in Sachen „Trendwende zum Besseren“. Während der MACD auf historisch niedrigem Niveau ein positives Schnittmuster geliefert hat, liegt im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy bereits eine abgeschlossene Bodenbildung vor. Was aus charttechnischer Sicht jetzt noch fehlt, ist ein Spurt über das bisherige Jahreshoch bei 46,90 EUR. Ein solcher Befreiungsschlag würde eine kleine Bodenbildung mit einem Anschlusspotenzial von mindestens 14 EUR komplettieren. Dieses Kurspotenzial rückt die 38-Monats-Linie (akt. bei 58,52 EUR) bzw. die Hochs von 2023 bei 58/59 EUR in den Mittelpunkt. Hier geht s dann sogar um eine große Bodenbildung!

Eckert & Ziegler (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Eckert & Ziegler

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

