EQS-News: A.H.T. Syngas Technology N.V. veröffentlicht geprüften Konzernabschluss und erzielt Umsatz- und Ergebnisrekord – Weitere Fortsetzung der Wachstumsstrategie

Vorlage des geprüften Jahresabschlusses: Umsatz steigt von 1.927 Tsd. Euro auf 13.649 Tsd. Euro, Jahresüberschuss von 722 Tsd. Euro (Vorjahr: -416 Tsd. Euro)

Starkes Wachstum durch Großaufträge aus Japan

Erstes Quartal 2024 setzt starkes Wachstum fort

Prognose 2024 bestätigt

Overath, Eindhoven, 28. Mai 2024. A.H.T. Syngas Technology N.V. („AHT“, ISIN: NL0010872388, WKN: A12AGY), ein Anbieter von Cleantech-Lösungen zur dezentralen und CO2-neutralen Energieversorgung aus Biomassen und Reststoffen, hat heute die geprüften Zahlen für den Konzern veröffentlicht und damit das starke Wachstum der maßgeblichen deutschen Betriebsstätte bestätigt. Auf Basis des nach niederländischem Rechnungslegungsstandard DUTCH GAAP erstellten Abschlusses erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 13.649 Tsd. Euro, ein Anstieg um 11.722 Tsd. Euro gegenüber dem Vorjahreswert von 1.927 Tsd. Euro. Ursächlich dafür waren in erster Linie drei beauftragte Projekte. Davon zwei aus dem Rahmenvertrag über zwanzig Biomassekraftwerke mit einem japanischen Kunden und einem geplanten Auftragswert von 160 Mio. Euro innerhalb von drei Jahren. Der Konzernumsatz liegt damit über dem am 19. April 2024 gemeldeten HGB-Umsatz der deutschen Betriebsstätte. Auch das Vorsteuerergebnis liegt mit 1.121 Tsd. Euro deutlich über dem Vorjahreswert von -595 Tsd. Euro. Der erzielte Jahresüberschuss von 722 Tsd. Euro folgt dieser Entwicklung und verbesserte sich ebenfalls merklich gegenüber Vorjahr, dass noch -416 Tsd. Euro auswies.

„AHT profitiert von einem starken Wachstum mit hoher Profitabilität, das sich in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Mit den Aufträgen in Japan und den weiteren in Europa ist die Basis für die geplante Entwicklung des Unternehmens gelegt. Maßgeblich ist dabei der Wettbewerbsvorsprung durch unsere einzigartige Technologie zur CO2-neutralen Erzeugung von Synthesegas, das sich durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten zur Erzeugung von Energie, Wärme oder anderen Energieträgern, wie Wasserstoff, auszeichnet“, sagt Gero Ferges, CEO von AHT.

Solide Bilanz mit weiterhin hohem Eigenkapitalanteil

Die Bilanzsumme der AHT stieg von 3.858 Tsd. Euro zum Jahresende 2022 auf 6.716 Tsd. Euro zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres 2023. Diese Zunahme reflektiert das starke Wachstum des Unternehmens. Trotz der damit einhergehenden Investitionen stieg der Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten deutlich von 1.321 Tsd. Euro auf 2.184 Tsd. Euro. Die Eigenkapitalquote verbleibt mit 60,4 Prozent (Vorjahr: 86,1) auf sehr hohem Niveau, ist aber auf Grund des starken Wachstums gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Auf der Passivseite erhöhten sich in diesem Zusammenhang die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen durch auftragsbezogene Anzahlungen von 309 Tsd. Euro auf 2.477 Tsd. Euro. Aktivseitig resultiert die dynamische operative Entwicklung aus einem Anstieg des Fertigstellungsgrads (POC - Percentage of Completion), der für die in Auftrag befindlichen Projekte steht. So erhöhten sich die unfertigen Erzeugnisse und Leistungen auf 2.155 Tsd. Euro (Vorjahr: 592) und die Vorräte auf 334 Tsd. Euro (Vorjahr: 0).

„Der jetzt geprüft vorliegende Konzernabschluss bestätigt unsere solide Wachstumsstrategie. Die Überleitung von HGB auf das niederländische GAAP brachte trotz leicht unterschiedlichen Bewertungsansätzen keine wesentlichen Veränderungen und untermauert die erfolgreiche Entwicklung der AHT“, erklärt Dr. Diego Freydl, Commercial Director von AHT.

Starkes Wachstum im ersten Quartal 2024 – Prognose für Gesamtjahr bestätigt

Mit Blick auf das weitere Wachstum zeigt sich bei AHT ein hoher Auftragsbestand und eine bis in das Jahr 2026 reichende Pipeline auf drei Kontinenten. Im ersten Quartal erzielte das Unternehmen nach vorläufigen Zahlen bereits einen Umsatz auf ungeprüfter Basis von 6.269 Tsd. Euro und setzte damit den Wachstumskurs des abgelaufenen Geschäftsjahres fort.

Dementsprechend bestätigt der Vorstand auch aus Konzernsicht die Prognose vom 19. April 2024 für das laufende Geschäftsjahr 2024, die sich aus dem Geschäftsbetrieb der für den Konzern maßgeblichen deutschen Betriebsstätte ergibt. So wird weiterhin ein deutlicher Anstieg des Umsatzes auf über 20.000 Tsd. Euro gegenüber 12.116 Tsd. Euro und ein erwartetes Ergebnis von über 1.200 Tsd. Euro gegenüber 859 Tsd. Euro aus dem Geschäftsjahr 2023 erwartet.

Der vollständige Jahresabschluss der A.H.T. Syngas Technology N.V. steht hier via Download zur Verfügung.

Ausgewählte GuV- und Bilanzpositionen im Jahresvergleich:

In Tsd. Euro 01.01.2023 bis 31.12.2023 01.01.2022 bis 31.12.2022 Veränderung in Prozent Umsatz 13.649 1.927 +608,3 % Bruttoergebnis 2.669 426 +527,2 % Vorsteuerergebnis 1.121 -595 n. a. Jahresergebnis 722 -416 n. a. Ergebnis je Aktie 0,31 -0,18 n. a. Bilanzsumme* 6.716 3.858 +74,1 % Eigenkapital* 4.057 3.324 +22,1 % Eigenkapitalquote (in Prozent)* 60,4 % 86,1 % -29,8 % Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente* 2.184 1.321 +65,3 %

*Jeweils zum Bilanzstichtag des 31. Dezembers

Über A.H.T. Syngas Technolgy N.V.

A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das umweltfreundliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht.

