EQS-News: HORNBACH Gruppe bindet Nachhaltigkeitsstrategie erfolgreich in Konzernfinanzierung ein

Rendezvous-Klausel final umgesetzt

Bestehender Konsortialkredit über 500 Mio. EUR wurde um ESG-Komponente ergänzt

Nachhaltigkeitsziele und Finanzierungskosten zukünftig unmittelbar verknüpft

Bornheim (Pfalz), Deutschland, 28. Mai 2024.

Die HORNBACH Gruppe (HORNBACH Holding AG & Co. KGaA; ISIN: DE0006083405) hat ihren bestehenden Konsortialkredit erfolgreich um eine Nachhaltigkeitskomponente ergänzt. Die im September 2022 vereinbarte Finanzierung über 500 Mio. EUR beinhaltete eine sogenannte Rendezvous-Klausel, welche die nachträgliche Verknüpfung der Kreditmarge mit konkreten ESG-Kennzahlen erlaubt.

„Nachhaltigkeit ist eine der Kernvoraussetzungen für unseren langfristigen Erfolg und die Zukunftsfähigkeit der HORNBACH Gruppe. Ich freue mich sehr über diese für uns relevante, erfolgreiche Verknüpfung unserer Konzernfinanzierung mit unserer ESG-Strategie”, kommentierte Karin Dohm, CFO der HORNBACH Management AG.

Mit Abschluss der ESG-Ergänzungsvereinbarung werden die Finanzierungskosten des Konsortialkredits nunmehr auch von drei sogenannten Key Performance Indicators beeinflusst, welche die Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens in den Bereichen CO2-Reduktion im eigenen Betrieb, Sortiment und Erhöhung des Anteils weiblicher Führungskräfte abbilden. Damit steht die Finanzierung im Einklang mit einigen der wesentlichen Handlungsfelder der Nachhaltigkeitsstrategie der HORNBACH Gruppe.

„Nachhaltigkeit ist zu einem zentralen Faktor unserer Kundenbeziehungen geworden“, betonte Tim Austrup, Bereichsleiter Corporate Banking bei der Helaba. „Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir die HORNBACH Gruppe bei der Entwicklung und Strukturierung der ESG-Komponente maßgeblich unterstützen durften.“

An der bis zu sieben Jahren laufenden Konsortialkreditlinie sind insgesamt neun Kreditinstitute aus dem In- und Ausland beteiligt. Die Strukturierung der Nachhaltigkeitskomponente wurde von der Helaba als ESG-Koordinator begleitet.

Über die HORNBACH Gruppe

Die HORNBACH Gruppe ist ein unabhängiger, familiengeführter Einzelhandelskonzern unter dem Dach der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im SDAX vertreten ist. Die größte Tochtergesellschaft HORNBACH Baumarkt AG betreibt 171 großflächige Bau- und Gartenmärkte (inklusive Fachmärkte) sowie Online-Shops in neun europäischen Ländern. Zum Konzern gehören darüber hinaus die HORNBACH Baustoff Union, ein regionales Baustoffhandelsunternehmen mit 38 Standorten im Südwesten Deutschlands und Frankreich, sowie die HORNBACH Immobilien AG, die für den Konzern Einzelhandelsimmobilien entwickelt. Im Geschäftsjahr 2023/24 (Bilanzstichtag: 29. Februar 2024) erzielte die HORNBACH Gruppe einen Nettoumsatz von 6,2 Mrd. EUR und gehört damit zu den fünf größten Handelsunternehmen für Bau- und Gartenbedarf in Europa. Der Konzern beschäftigt rund 25.000 Mitarbeiter:innen.





