EQS-News: ZEAL Network SE erhöht Basisdividende und bekräftigt Ziele

ZEAL Network SE erhöht Basisdividende und bekräftigt Ziele

Präsenz-Hauptversammlung im Jubiläumsjahr gut besucht

Basisdividende steigt von € 1,00 auf € 1,10 je Aktie

25 Jahre Online-Lotto: Pionier ZEAL will Marktanteil auf 50 Prozent steigern

Hamburg, 28. Mai 2024. Die ordentliche Hauptversammlung von ZEAL Network SE, dem führenden deutschen Online-Anbieter von Lotterieprodukten, ist im Jahr des 25-jährigen Firmenjubiläums auf großes Interesse gestoßen. Die Präsenz lag bei rund 72 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals.

„Das diesjährige Aktionärstreffen war für uns etwas Besonderes – gemeinsam feiern wir nicht nur das 25-jährige Jubiläum von ZEAL, sondern zugleich 25 Jahre Online-Lotto in Deutschland“, sagt Helmut Becker, CEO von ZEAL. „Mit dem erfolgreichen Start des Online-Games Angebots, der nochmals gesteigerten Markenbekanntheit von LOTTO24 und der weiter gestärkten Kundenbindung hat ZEAL im Jahr 2023 wichtige Voraussetzungen für zukünftiges Wachstum geschaffen.“ Nach dem erfolgreichen Start ins neue Geschäftsjahr bekräftigte Becker die Ziele für das laufende Jahr sowie die langfristige Ambition, einen Marktanteil von 50 Prozent zu erreichen.

Alle Beschlussvorschläge der Verwaltung wurden mit großer Mehrheit angenommen. Die Aktionäre beschlossen die Auszahlung einer Dividende in Höhe € 1,10 je Aktie. Das sind 10 Prozent mehr als die im Vorjahr gezahlte Basisdividende. Die Gesamtausschüttung beläuft sich damit auf € 23,8 Millionen, verglichen mit € 78 Millionen Euro im Vorjahr (bestehend aus einer Basisdividende von € 21,7 Millionen und einer Sonderdividende von € 56,3 Millionen).

„Wir freuen uns darauf, die Erfolgsgeschichte von ZEAL gemeinsam mit unseren Aktionärinnen und Aktionären fortzuführen. Die strategischen Weichen dafür haben wir mit der kontinuierlichen Ausweitung unseres Geschäftsmodells bereits gestellt“, so CEO Helmut Becker.

Die vollständigen Abstimmungsergebnisse sowie alle wichtigen Dokumente zur Hauptversammlung gibt es hier.

Über ZEAL

ZEAL Network ist eine E-Commerce-Unternehmensgruppe mit Sitz in Hamburg und der Marktführer für Online-Lotterien in Deutschland. 1999 gegründet, haben wir das Lottospiel ins Internet gebracht. Heute hat die Unternehmensgruppe rund eine Million aktive Kund:innen und mehr als 200 Mitarbeiter:innen an drei Standorten. ZEAL ermöglicht über die Marken LOTTO24 und Tipp24die Teilnahme an staatlich lizensierten Lotterien und bietet zusätzlich auch eigene Lotterieprodukte an. Zu ZEAL gehören zudem die Marken ZEAL Instant Games, ZEAL Ventures und ZEAL Iberia. In 2024 feiert die ZEAL-Gruppe ihr 25-jähriges Bestehen. Seit unserer Gründung stehen wir für Wachstum, Innovation und Erfolg.

Pressekontakt:

ZEAL Network SE

Kristin Splieth

Head of Corporate Communications

Kristin.splieth@zealnetwork.de

Tel: +49 (0) 40 808117560

ISIN: DE000ZEAL241 WKN: ZEAL24

