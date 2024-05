EQS-Adhoc: sdm SE gibt testierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 bekannt

EQS-Ad-hoc: sdm SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

sdm SE gibt testierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 bekannt



29.05.2024 / 15:06 CET/CEST

München, den 29.05.2024: Als Holding ohne eigenes operatives Geschäft hat die sdm SE im vergangenen Geschäftsjahr die Erträge aus Beteiligungen auf TEUR 1.703 (Vorjahr: TEUR 1.308) deutlich steigern können. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die neu erworbene Industrie- Werkschutz Mundt GmbH aufgrund des effektiven Erwerbszeitpunkts zum 1.9.2024 nur einen kleinen Teil des in 2023 erzielten Gewinns zu diesem Beteiligungsergebnis beiträgt.

Für das Geschäftsjahr 2023 ergab sich auf Holdingebene ein Jahresüberschuss von TEUR 754 (Vorjahr: TEUR 773).

Unter Berücksichtigung der in 2023 angefallenen Einmalkosten in Höhe von ca. TEUR 300 und dem höheren Ergebnisbeitrag der IWSM im Jahr 2024 gehen wir für das Geschäftsjahr 2024 von einem höheren Jahresüberschuss aus.

Der Personalaufwand der sdm SE belief sich auf TEUR 98 (Vorjahr: TEUR 138).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden mit TEUR 499 (Vorjahr: TEUR 250) ausgewiesen. Wesentliche Aufwendungen sind hier Rechts- und Beratungskosten in Höhe von TEUR 135 (Vorjahr: TEUR 47), sonstige Aufwendungen in Höhe von TEUR 122 (Vorjahr: TEUR 70) sowie Jahresabschluss- und Buchführungskosten in Höhe von TEUR 23 (Vorjahr: TEUR 58).

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Einmalkosten in Höhe von ca. TEUR 300 enthalten, die Vermittlungs- und Beratungskosten im Zusammenhang mit den Akquisitionen betreffen.

Der Zinsaufwand in Höhe von TEUR 258 (Vorjahr: TEUR 0) ist auf die Kreditaufnahme im Zusammenhang mit dem Erwerb der IWSM zurückzuführen.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betrugen TEUR 192 (Vorjahr: TEUR 159).

Unternehmen der Gruppe

Die sdm Gruppe besteht neben der sdm SE aus drei operativen Gesellschaften, die im Geschäftsjahr alle positiv zum Ergebnis der Gruppe beigetragen haben.

Der Jahresumsatz der sdm Sicherheitsdienste GmbH & Co. KG belief sich auf TEUR 15.830 (Vorjahr TEUR 16.760). Der wesentliche Kostenfaktor, die Personalkosten, belief sich auf TEUR 14.185 (Vorjahr TEUR 14.889) und setzte sich aus Löhnen und Gehälter in Höhe von TEUR 11.808 (Vorjahr TEUR 12.427) und sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge in Höhe von TEUR 2.377 (Vorjahr TEUR 2.462) zusammen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen betrugen TEUR 33 (Vorjahr TEUR 14), die sonstigen betrieblichen Aufwendungen TEUR 410 (Vorjahr TEUR 343).

Somit ergab sich ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern in Höhe von TEUR 1.257 (Vorjahr TEUR 1.575).

Nach Berücksichtigung des Zinsaufwands in Höhe von TEUR 17 (Vorjahr TEUR 10) und der der Ertragssteuern in Höhe von TEUR 211 (Vorjahr TEUR 255) ergab sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.028 (Vorjahr 1.309).

Der Jahresumsatz der Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH belief sich auf TEUR 28.905 (Vorjahr TEUR 28.891).

Die Personalkosten beliefen sich auf TEUR 10.616 (Vorjahr TEUR 9.808) und setzten sich aus Löhnen und Gehälter in Höhe von TEUR 8.750 (Vorjahr TEUR 8.043) und sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge in Höhe von TEUR 1.866 (Vorjahr TEUR 1.775) zusammen

Der Materialaufwand betrug TEUR 13.840 (Vorjahr TEUR 14.344) und bestand zum überwiegenden Teil aus Aufwendungen von bezogen Leistungen (Aufwendungen für Subunternehmen).

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen betrugen TEUR 80 (Vorjahr TEUR 83), die sonstigen betrieblichen Aufwendungen TEUR 2.713 (Vorjahr TEUR 2.502).

Somit ergab sich ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern in Höhe von TEUR 1.783 (Vorjahr TEUR 2.320).

Nach Berücksichtigung des Zinsaufwands in Höhe von TEUR 185 (Vorjahr TEUR 76) und der Ertragssteuern in Höhe von TEUR 487 (Vorjahr TEUR 780) ergab sich ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.110 (Vorjahr TEUR 1.464).

Die RSD GmbH erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von TEUR 900 (Vorjahr TEUR 557).

Die Personalkosten beliefen sich auf TEUR 600 (Vorjahr TEUR 445) und setzten sich aus Löhnen und Gehälter in Höhe von TEUR 495 (Vorjahr TEUR 327) und sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge in Höhe von TEUR 105 (Vorjahr TEUR 118) zusammen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen betrugen TEUR 6 (Vorjahr TEUR 9), die sonstigen betrieblichen Aufwendungen TEUR 75 (Vorjahr TEUR 2.502).

Damit ergab sich ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 64 (Vorjahr TEUR 21).

Die Verwaltung wird der Hauptversammlung im Juli 2024 eine Dividende von Euro 0,10 je Aktie vorschlagen (Dividende Vorjahr Euro 0,09 je Aktie).

Der vollständige Jahresabschluss der sdm SE steht ab dem 31. Mai 2024 auf www.sdm-se.de zur Verfügung.



Kontakt Presse und Investor Relations

Peter Biewald (CFO) // T: +49 (0) 89 552 91 15 0 // M: investor@s-d-m.de



Kontakt allgemein

sdm SE // Traubinger Straße 1 // 81477 München // M: kontakt@s-d-m.de // T: +49 (0) 89 552 91 15 0 // www.sdm-se.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: sdm SE Traubinger Straße 1 81477 München Deutschland E-Mail: kontakt@s-d-m.de Internet: www.sdm-se.de ISIN: DE000A3CM708 WKN: A3CM70

