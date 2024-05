Direkt zum Video auf YouTube

Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht. Heute geht es um den japanischen Pharma-Entwickler Daiichi Sankyo. Im Unternehmen entsteht in enger Zusammenarbeit mit Astrazeneca und Merck eine ausgeklügelte Pipeline für Krebstherapien. Das erste Medikament ist bereits auf dem Markt, weitere werden bald dazukommen. Was das für den Umsatz, den Gewinn und die Aktie bedeutet, darum geht es in der heutigen Sendung.