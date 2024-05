Trading-Chance Porsche AG: Short-Gewinne mitnehmen und Position drehen?

Werbung

Am 25. März hatten wir beim Trading auf die Porsche AG-Aktie die Long-Gewinne mitgenommen und einen Short-Trade vorgestellt. Jetzt präsentiert sich das Chartbild so, dass man Kasse machen und erneut die Seiten wechseln könnte.

Ein DAX, der in diesem Monat erneut Rekordhochs markierte und eine DAX-Aktie, bei der man denken sollte, dass das zugehörige Unternehmen zu den wenigen gehört, die von der schwachen Konjunkturlage nur mäßig betroffen wäre: Die Schere zwischen dem Gesamtmarkt und der Aktie der Sportwarenschmiede Porsche wirkt jetzt, während sich der Kurs dem bisherigen Rekordtief von 72,12 Euro nähert, beinahe absurd.

Analysten-Kursziele weit über dem aktuellen Kursniveau

Richtig ist zwar, dass bei Porsche das Jahr 2024 wegen Strukturanpassungen und neuen Modellreihen zu einer Art „Zwischenjahr“ wird, bevor es 2025 wieder richtig vorwärts gehen soll. Aber wann würden Anleger eine solche Perspektive nicht vorwegnehmen, am Gesamtmarkt passiert das ja gerade in Bezug auf Zinssenkungen und ihre erhoffte, belebende Wirkung auch.

Auch die Analysten sehen die Lage keineswegs so negativ, wie dies der im April erneut begonnene Abwärtsimpuls der Aktie suggerieren würde. Das durchschnittliche Kursziel für die Porsche AG liegt seitens der Experten momentan bei 104 Euro und damit sehr weit über dem derzeitigen Kurs. Damit liegt die Vermutung nahe, dass dieser Abwärtsschub von spekulativen Tradern losgetreten wurde und weitergeführt wird, solange das Momentum der Baisse hoch bleibt. Aber genau das könnte sich bald ändern, denn:

Das Ziel des bärischen Lagers könnte fast erreicht sein

Jetzt ist der Kurs der Porsche-Aktie nicht nur dem bisherigen Rekordtief nahe gekommen, die Aktie ist auch markttechnisch überverkauft. Und die hohe bis zu hohe Bewertung sowie die Nähe zum durchschnittlichen Analysten-Kursziel, die Ende März ein Argument für den da vorgestellten Short-Trade waren, haben sich jetzt, auf diesem weit tieferen Kurslevel, erledigt. Was hieße:

Quelle: marketmaker pp4

Die Chance, dass das bärische Lager am oder knapp unter dem bisherigen Tief sein Ziel erreicht sieht und die zuvor zum Zweck des Drückens des Kurses leer verkauften Aktien zurückkauft, ist gut. Gut genug, um die aktuell fast 50 Prozent Gewinn auf der Short-Seite einzustreichen und erneut spekulativ die Seiten zu wechseln.

Wechsel auf Long nach einem kräftigen Abwärts-Impuls

Wir haben hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 50,578 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,1. Den Stop Loss würden wir bei 67 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspräche einem Kurs von ca. 1,60 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Porsche AG Vorzugsaktie lautet HG5SGJ.

Wichtige Chartmarken:

Basiswert Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Vorzugsaktie WKN HG5SGJ ISIN DE000HG5SGJ3 Basispreis 50,578 Euro K.O.-Schwelle 50,578 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,1 Stop Loss Zertifikat 1,60 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

