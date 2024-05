EQS-News: EV Digital Invest AG aktualisiert Prognose für 2024 und platziert Wandelschuldverschreibungen

EQS-News: EV Digital Invest AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

EV Digital Invest AG aktualisiert Prognose für 2024 und platziert Wandelschuldverschreibungen



30.05.2024

EV Digital Invest AG aktualisiert EBIT-Prognose für 2024 auf zwischen -3,5 Mio. Euro und -4,1 Mio. Euro

Auf Basis der aktualisierten Finanzplanung ergibt sich ein Kapitalbedarf, welcher durch die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen (WSV) gedeckt wird; Mehrheitsgesellschafter zeichnet die 1. WSV und verpflichtet sich zur Zeichnung der 2. WSV

Wesentliche strategische Maßnahmen in 2024 erfolgreich umgesetzt – Erlangung der ECSP-Lizenz, Einführung des Tagesgeldkontos, erfolgreicher Start der ersten Solar-Finanzierung, welche innerhalb weniger Minuten platziert war

Berlin, 30. Mai 2024. Die EV Digital Invest AG (ISIN: DE000A3DD6W5), Betreiberin der beiden Online-Investmentplattformen „Engel & Völkers Digital Invest“ und „Digital Invest Assets“, geht davon aus, dass die Auswirkungen der historisch beispiellosen Immobilienkrise länger spürbar sein werden, als bisher erwartet. Daher senkt die Gesellschaft die Prognose für das Jahr 2024. Auf Basis der aktualisierten Finanzplanung ergibt sich ein Kapitalbedarf, welcher durch die Platzierung zweier Wandelschuldverschreibungen beim Mehrheitsgesellschafter gedeckt wird. Durch die erfolgreiche Diversifikation des Produktportfolios legt die EV Digital Invest AG die Grundlage für ein nachhaltiges und breites Wachstum, sobald die Erholung am Immobilienmarkt deutlich spürbar wird. Ziel ist es daher weiterhin, die Gesellschaft in einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld auf nachhaltig profitables Wachstum auszurichten.



Marc Laubenheimer, CEO der EV Digital Invest AG, erklärt: „Die aktuelle Marktlage stellt alle Unternehmen mit Bezug zum Immobiliensektor vor große Herausforderungen. Unsere Vision bleibt aber nach wie vor in Takt: Wir wollen eine Multi-Asset-Plattform werden, welche unseren Kunden Investitionen von einem Euro bis mehrere Millionen Euro in verschiedenste Risikoklassen ermöglicht. Wir freuen uns, dass unser Mehrheitsgesellschafter diese Vision teilt und den notwendigen Kapitalbedarf zur Umsetzung bereitstellt. Optimistisch stimmt uns, dass unsere neuen Produkte von unseren Kunden positiv aufgenommen werden. Unser Tagesgeldprodukt lief gut an und unsere erste Solar-Finanzierung wurde innerhalb weniger Minuten vollständig platziert. Das stimmt zuversichtlich für die Zukunft.“



Aktualisierung Prognose und Deckung Kapitalbedarf

Aufgrund der anhaltend schweren Marktphase, erwartet die Gesellschaft für das Jahr 2024 Einnahmen1) zwischen 2,3 Mio. Euro und 2,7 Mio. Euro (2023: 4,5 Mio. Euro). Das EBIT für das Geschäftsjahr 2024 wird mit -3,5 Mio. Euro bis -4,1 Mio. Euro geplant (2023: -3,7 Mio. Euro). Die vorige Prognose sah für das Geschäftsjahr 2024 einen Anstieg der Einnahmen gegenüber dem Vorjahr von 10 bis 30 Prozent vor, bei einem verbesserten EBIT von bis zu -1,9 Mio. Euro.



Gleichzeitig werden diverse Maßnahmen ergriffen, um die Gesamtkosten auf zwischen 5,8 Mio. Euro und 6,6 Mio. Euro zu senken. Der Vorstand hat bereits im 1. Quartal 2024 Maßnahmen zur Kostenreduktion getroffen, sodass die Gesamtkosten in den ersten drei Monaten des Jahres nach aktuell vorliegenden Finanzzahlen im Vergleich zur Planung um mehr als 10% reduziert werden konnten.



In diesem Zusammenhang wurde ein zusätzlicher Kapitalbedarf identifiziert. Dieser wird durch die Platzierung zweier Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtemissionsvolumen von EUR 2,5 Mio. gedeckt. Aus diesem Grund hat die Gesellschaft heute die Ausgabe einer ersten Wandelschuldverschreibung mit einem Nominalbetrag von 1,1 Mio. Euro beschlossen. Diese wurde von der Mehrheitsaktionärin gezeichnet. Des Weiteren hat die Mehrheitsaktionärin sich verpflichtet, eine weitere Wandelschuldverschreibung mit einem Nominalbetrag von 1,4 Mio. Euro zu zeichnen, die nach der anstehenden ordentlichen Hauptversammlung Anfang Juni begeben werden soll. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde bzw. wird ausgeschlossen. Der Wandlungspreis beträgt jeweils 3,25 Euro je Aktie, was die anhaltende Zuversicht der Mehrheitsaktionärin für die langfristige Entwicklung der Gesellschaft unterstreicht. Die Laufzeit der Wandelschuldverschreibungen beträgt 2 Jahre. Die Schuldverschreibungen sind mit einem qualifizierten Rangrücktritt versehen.



Karl Poerschke, COO der EV Digital Invest AG, erläutert: „Neben der geplanten Stabilisierung der Einnahmenseite, haben wir bereits erste Schritte zur Reduktion der Kosten unternommen. Diese werden wir weiter intensivieren. Mit diesem Konzept und der erfolgreichen Einführung neuer Produkte wie das Angebot von „ECSP-Darlehen“, unserem Tagesgeldprodukt und Solar-Projekten, konnten wir unsere Kapitalgeber überzeugen.“



Über EV Digital Invest AG

Die EV Digital Invest AG, Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG, bietet Investoren auf ihren digitalen Investmentplattformen ein breites Produkt- und Serviceangebot über verschiedene Anlageklassen – von Immobilieninvestments in verschiedenen Assetklassen, über ein Tagesgeldkonto und ETFs bis hin zur vollständigen Vermögensverwaltung. Unter den beiden Marken 'Engel & Völkers Digital Invest' sowie 'Digital Invest Assets' können Anleger von einem Euro bis zu mehreren Millionen Euro investieren - mit und ohne Immobilienbezug. Mit einer nachhaltigen und qualitätsfokussierten Geschäftsstrategie verfügt das Unternehmen über eine starke Positionierung in attraktiven Wachstumsmärkten.



Unter der Marke „Engel & Völkers Digital Invest“ erhalten Investoren die Chance, sich als Co-Investoren an ausgewählten Projekten in verschiedenen Assetklassen im Immobilienbereich zu beteiligen. Als qualitätsführende Plattform für digitale Immobilieninvestitionen und -finanzierung sowie als Teil des globalen Lizenzpartner-Netzwerks von Engel & Völkers verfügt sie über eine außerordentlich hohe Markenbekanntheit. Bislang wurden bereits Projekte mit einem Volumen von mehr als 248 Mio. Euro finanziert.



Unter der Marke „Digital Invest Assets“ bietet das Unternehmen zudem digitale Investmentmöglichkeiten ohne Immobilienbezug an. Das Angebot umfasst ein Tagesgeldkonto, effiziente ETF-Portfolios für den allgemeinen Vermögenserhalt und -aufbau sowie individuelle Anlagelösungen – maßgeschneidert auf die Bedürfnisse und Ziele vermögender Kunden/Investoren.



Weitere Informationen: www.ev-digitalinvest.de und www.digitalinvest-assets.de



Kontakt:

Kirchhoff Consult, Jan Hutterer

Borselstraße 20, 22765 Hamburg

Phone: +49 40 60 91 86 65

E-mail: ev-digitalinvest@kirchhoff.de



1) Einnahmen setzen sich zusammen aus folgenden Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung: 1. Umsatz, 2. sonstige betriebliche Erträge, 3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge.

