DAX®: Inflation im Fokus der Anleger

Nach enttäuschenden Inflationsdaten aus Deutschland warten Anleger zum Wochenschluss auf die Veröffentlichung der Zahlen für die Euro-Zone. Die Mai Daten sollen Aufschluss auf die weiteren Zinsschritte der Europäischen Zentralbank (EZB) geben. In den USA stehen heute die Daten für die Verbraucherausgaben an. Diese sind für die US-Notenbank Fed als Maß für die Inflation von besonderer Bedeutung. Der sogenannte PCE-Index ist ein Konsumgüterkorb. Dieser stieg im März um 2,7 Prozent. Für April wird eine Stagnation erwartet.

Unternehmen im Fokus

Der chinesische Telsa-Konkurrent NIO hat Medienberichten zu Folge wohl einen neuen Auslieferungsrekord aufgestellt. Analysten rechnen mait, dass der E-Autobauer in diesem Monat mehr als 20.000 Fahrzeuge. Daraufhin konnte der Kurs der Aktie im US und Hong Kong Handel deutlich zulegen. Charttechnisch befindet sich der Wert in einem ausgedehnten Abwärtstrend. Die anhaltende Preisschlacht auf dem chinesischen Automarkt mag für den Absatz gut sein, aber nicht für die Profitabilität. Eine ähnliche Entwicklung verzeichnete auch die Tesla Aktie. Wichtig für die Kursentwicklung ist, den Zyklus von immer tieferen Tiefs zu durchbrechen. Der Indikator Slow Stochastik sendet ein positives Signal. Der MACD schickt sich an, ebenfalls ins Positive zu drehen.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.469/18.634 / 18.690/ 18.852/18.887 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.235/18.352Punkte

Der DAX® befindet sich aktuellen im Korrekturmodus. Die anhaltenden Sorgen der Anleger über die nächsten Zinsschritte der Notenbanker hat den Aufwärtstrend eingebremst. Momentan kämpfen die Bullen und Bären um das 38,2% Retracement Level des letzten Aufwärtstrends bei 18.469. Das 50% Retracement (18.352) wurde gestern getestet. Entscheidend für die weiter Richtung ist zu sehen, ob der Index sich auf diesen Niveaus stabilisieren kann. Ein Rückgang bis 18.235 (61,8% Retracement) ist nicht ausgeschlossen. Die wäre aber noch als normale Korrektur anzusehen.