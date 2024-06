EQS-News: STS Group AG setzt positive Entwicklung mit deutlicher Umsatz- und Ergebnissteigerung im ersten Quartal 2024 fort

EQS-News: STS Group AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

STS Group AG setzt positive Entwicklung mit deutlicher Umsatz- und Ergebnissteigerung im ersten Quartal 2024 fort



03.06.2024 / 07:30 CET/CEST







STS Group AG setzt positive Entwicklung mit deutlicher Umsatz- und Ergebnissteigerung im ersten Quartal 2024 fort

Alle Segmente tragen trotz konjunkturellem Gegenwind zum Wachstum bei

Umsatz steigt um 9,4 % auf 80,9 Mio. EUR (3M/2023: 74,0 Mio. EUR)

EBITDA auf 5,5 Mio. EUR nahezu verdoppelt (3M/2023: 3,0 Mio. EUR)

EBITDA-Marge steigt auf 6,8 % (3M/2023: 4,1 %)

Jahresziele bekräftigt

Hagen, 03.Juni 2024 – Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68), ein im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierter weltweit tätiger Systemlieferant für die Automobilindustrie, gibt wesentliche Kennzahlen zum ersten Quartal 2024 bekannt.

Alberto Buniato, CEO der STS Group AG: „In einem anspruchsvoller gewordenen Marktumfeld befinden wir uns weiterhin auf einem guten Weg, das profitable Wachstum der Gesellschaft voranzutreiben. Profitiert haben wir insbesondere von weiterem Wachstum in China wie auch in Europa. Die Zahlen für das erste Quartal sind Beleg für die Qualität unserer Produkte, unsere gute Marktposition und das hohe Vertrauen unserer Kunden. Zudem konnten wir diese eindrucksvolle Entwicklung noch ohne nennenswerte Beiträge unseres neuen US-Werks erzielen. Hier werden mittlerweile erste Teile produziert und die Serienproduktion zum Ende des ersten Halbjahres hochgefahren, so dass wir positive Umsatzeffekte hieraus im zweiten Halbjahr 2024 sehen werden. Mit Blick auf die weitere Entwicklung konnten wir außerdem einen neuen Auftrag für das Werk in Mexiko gewinnen, der dort künftig für eine starke Auslastung sorgen wird. Dies alles unterstreicht unsere hervorragende Positionierung im Markt und stimmt uns weiterhin zuversichtlich für unsere Jahresziele.“

Umsatzentwicklung

Im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2024 erwirtschaftete die STS Group AG Umsatzerlöse in Höhe von 80,9 Mio. EUR nach 74,0 Mio. EUR in der Vorjahresperiode. Das anhaltende Wachstum von 9,4 % wurde vor allem von höheren Werkzeugumsätzen getrieben. Insbesondere profitierte die Gesellschaft von weiterem Wachstum des Segments Plastics mit einem Umsatzplus von 8,7 %. Auch die Umsätze des Segments China legten mit einem Plus von 6,1 % weiter zu. Dabei zeigte die allgemeine Marktentwicklung gemischte Tendenzen. Während, gemäß verfügbarer Marktdaten, der Absatz von Lastkraftwagen in China um ca. 10 % zulegte, war er in den USA um ca. 4 % rückläufig und auch in der EU waren die Neuzulassungen mittlerer und schwerer Nutzfahrzeuge um ca. 4 % niedriger als im entsprechenden Vorjahresquartal.

Ergebnisentwicklung

Entsprechend positiv entwickelte sich auch die Ertragslage der STS Group AG. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Dreimonatszeitraum um 2,5 Mio. EUR auf 5,5 Mio. EUR nach 3,0 Mio. EUR in der Vorjahresperiode und hat sich damit nahezu verdoppelt. Alle drei Segmente – Plastics, China und Materials – trugen zu der positiven Entwicklung des Konzerns bei. Damit lag auch die EBITDA-Marge der STS Group mit 6,8 % deutlich über dem Niveau des Vorjahreszeitraums (4,1 %).

Prognose 2024 bekräftigt

Vor dem Hintergrund der guten Geschäftsentwicklung und trotz der beobachteten Abschwächung in einigen regionalen Nutzfahrzeugmärkten bekräftigt der Vorstand seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Demnach rechnet der Vorstand mit einem erneuten Umsatzwachstum im höheren einstelligen Prozentbereich. Die EBITDA-Marge für das Geschäftsjahr wird im hohen einstelligen Prozentbereich prognostiziert.

Kennzahlen in den ersten drei Monaten 2024

in Mio. EUR

3M/2024 3M/2023 Veränderung Umsatzerlöse 80,9 74,0 9,4 % EBITDA 5,5 3,0 81,6 % EBITDA-Marge 6,8 % 4,1 % 2,7 Pp

Über STS Group:

Die STS Group AG, www.sts.group (ISIN: DE000A1TNU68), ist ein führender Systemlieferant für die Automotive-Industrie. Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit 1.392 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 277,9 Mio. EUR erzielt. Die STS Group ("STS") produziert und entwickelt in ihren insgesamt zwölf Werken und drei Entwicklungszentren in Frankreich, Deutschland, Mexiko, China und künftig auch in den USA Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen (Sheet Molding Compound - SMC), wie z. B. feste und flexible Fahrzeug- und Aerodynamikverkleidungen, ganzheitliche Innenraumsysteme, wie auch Leichtbau- und Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge. Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen. STS hat einen großen globalen Footprint mit Werken auf drei Kontinenten. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Hersteller von Nutzfahrzeugen, Pkw und Elektrofahrzeugen.

STS Group AG

Investor Relations

Kabeler Str. 4

58099 Hagen

ir@sts.group

www.sts.group



Ansprechpartner Presse

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

