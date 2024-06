Japanische Börse startet mit Rückenwind in die neue Woche

Frankfurt (Reuters) - Die Erwartung sinkender Zinsen im Euro-Raum und langfristig auch in den USA hat den japanischen Börsen am Montag Rückenwind verliehen. In Tokio gewann der Nikkei-Index 1,1 Prozent auf 38.923 Punkte, der breiter gefasste Topix rückte um 0,9 Prozent vor. Es gilt als so gut wie sicher, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag nach ihrem steilen Straffungskurs die Zinswende vollziehen wird. Damit würde sie zum ersten Mal in der Geschichte vor der US-Notenbank Fed die Zinsen senken. In den USA wird eine erste Lockerung der Geldpolitik wegen des nach wie vor hartnäckigen Inflationsdrucks frühestens im Herbst erwartet. Unter den Einzelwerten konnten die Chipwerte punkten. Tokyo Electron legten um 1,7 Prozent zu, Advantest gewannen 0,8 Prozent.

An den chinesischen Börsen blieben die Investoren trotz ermutigender Konjunkturdaten vorsichtig. Die Börse Shanghai verlor 0,8 Prozent, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gab 0,2 Prozent nach. Die private Caixin-Umfrage ergab, dass der wichtigste Index für die Industrieproduktion im Mai mit 51,7 Punkten den höchsten Stand seit zwei Jahren markierte - im April hatte er noch bei 51,4 Punkten gelegen.

Die Caixin-Umfrage steht im Gegensatz zu einer offiziellen Erhebung vom Freitag, die einen überraschenden Rückgang der Produktionstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe zeigte. Dies zeichnet ein gemischtes Bild der chinesischen Fertigungsindustrie. "Es wird einige Zeit dauern, bis wir Lösungen für die sich auftürmenden Probleme finden", sagte Wang Zhe, Chefökonom der Caixin Insight Group. "Politische Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft, zur Ankurbelung der Binnennachfrage und zur Steigerung der Beschäftigung müssen verstärkt und konsequent umgesetzt werden."

Asiatische Aktienindizes am Kurse um 08:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 38.943,36 +1,1%

Topix 2.798,51 +0,9%

Shanghai 3.069,71 -0,5%

CSI300 3.578,86 -0,0%

Hang Seng 18.470,64 +2,2%

Kospi 2.681,21 +1,7%

----------

Währungen Kurse um 08:00

Uhr

Euro/Dollar 1,0850

Pfund/Dollar 1,2735

Dollar/Yen 157,41

Dollar/Franken 0,9014

Dollar/Yuan 7,2459

Dollar/Won 1.375,74

