DAX – Anleger warten auf ADP-Bericht und EZB-Zinsentscheid. Bayer mit Kurssprung.

Seit einer Woche bewegt sich der DAX® in einer 300-Punkterange. Nach dem gestrigen Rücksetzer greifen zum Handelsauftakt einige Bullen wieder zu. Der Fokus der Investoren richtet sich derweil auf die morgen anstehende Zinsentscheidung der EZB und dem heute zur Veröffentlichung anstehenden und vielbeachteten ADP-Arbeitsmarktbereicht aus den USA.

Unternehmen im Fokus

Ein US-Gericht senkte im Glyphosat-Rechtsstreit eine Milliardenschwere Strafe auf einen dreistelligen Millionenbetrag. Die Bayer-Aktie eröffnete daraufhin mit einem deutlichen Sprung nach oben. Ein Ende des Glyphosat-Streits ist jedoch längst nicht in Sicht. Siemens Healthineers schielte im frühen Handel über das Maihoch von EUR 54,40. Ein Ausbruch über diese Marke könnte dem Papier weiteren Schub geben. TUI war nach der Insolvenz des Konkurrenten FTI auch heute stark gefragt. Vonovia profitiert weiterhin vom Zinsrückgang. Das Jahreshoch rückt in greifbare Nähe. Bei Zalando deutet sich ein Ende der Konsolidierung an. Die 61,8%-Retracementlinie wurde bei EUR 24,20 zunächst wieder überwunden.

Crowdstrike legte für das abgelaufene Quartal überraschend gute Zahlen vor und legte nachbörslich deutlich zu. HP Enterprise profitierte vom KI-Fieber und konnte mit den gestern veröffentlichten Zahlen ebenfalls positiv überraschen.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.576/18.699/18.872/19.249 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.261/18.378/18.494 Punkte

Der DAX® hat zum Handelsstart die Hürde bei 18.494 Punkten überwunden. Allerdings ist das Aufwärtsmomentum weiterhin schwach. Neue Kaufimpulse sind frühestens oberhalb von 18.576 Punkten zu erwarten. Bei einem Ausbruch über dieses Level rückt bei 18.699 Punkten die Obergrenze des Seitwärtstrends in den Fokus. Auf der Unterseite findet der Leitindex zwischen 18.378 Punkten und 18.494 Punkten eine Unterstützungszone. Wird diese Range verletzt droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 18.261 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 15.04.2024 – 05.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 06.06.2019 – 05.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 13.500)/100 = 125 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 88,40* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HD3CSL 118,15* 21.500 13.500 26.000 20.12.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 125 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.06.2024; 09.45 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 13,42 14.727,524272 16.568,464806 5 Open End DAX® HC3TKM 10,26 16.568,275707 17.489,471836 10 Open End DAX® HC01HJ 13,70 17.181,859519 17.795,251904 15 Open End DAX® HD1KCR 13,50 17.672,726568 18.040,319281 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.06.2024; 09:45 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HD48C1 9,49 22.087,504427 20.247,615308 -5 Open End DAX® HD48BZ 8,36 20.246,752992 19.325,525731 -10 Open End DAX® HD48C2 5,30 19.326,377275 18.866,409496 -20 Open End DAX® HD5EHY 7,24 19.142,302131 18.774,76993 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.06.2024; 09:50 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.