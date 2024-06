IRW-News: HEALWELL AI Inc. : HEALWELL AI beruft Anthony Lam zum neuen Chief Financial Officer

IRW-PRESS: HEALWELL AI Inc. : HEALWELL AI beruft Anthony Lam zum neuen Chief Financial Officer

- Anthony Lam, eine erfahrene Finanz- und Technologie-Führungskraft, kommt als neuer Chief Financial Officer zum Unternehmen.

- Herr Lam übernimmt die Position von Herrn Scott Nirenberski, der seit September 2020 als CFO fungierte.

TORONTO, ON, 4. Juni 2024 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX) (OTCQX: HWAIF), ein KI- und Datenwissenschaftsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Gesundheitsvorsorge gerichtet ist, freut sich, die Bestellung von Anthony Lam zum Chief Financial Officer mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Herr Lam, der direkt an Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, berichtet, zeichnet für sämtliche der folgenden Funktionen verantwortlich: Finanzen, Rechnungswesen, Finanzberichterstattung, Rechnungsprüfung, Steuern und Kapitalplanung. Herr Lam übernimmt die Rolle des Chief Financial Officer von Scott Nirenberski, der in den letzten vier Jahren als CFO des Unternehmens tätig war.

Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, erklärte dazu wie folgt: Wir sind nicht nur hocherfreut, sondern auch stolz, Anthony im Führungsteam von HEALWELL begrüßen zu können. Anthonys bisherige Finanzerfahrung als CFO mehrerer privater und börsennotierter Technologieunternehmen ist im Rahmen des Eintritts von HEALWELL in sein nächstes Wachstumsstadium von unschätzbarem Wert. Ich möchte mich auch bei Scott Nirenberski bedanken, der seit September 2020 als unser CFO fungiert und dazu beigetragen hat, den Übergang von dem Vorgängerunternehmen MCI OneHealth hin zum Start von HEALWELL im Oktober 2023 zu unterstützen. Wir sind für die Dienste und die Unterstützung von Scott sehr dankbar und wünschen ihm für seine zukünftigen Unternehmungen alles Gute.

Anthony Lam ist eine führende Wirtschaftspersönlichkeit mit mehr als 20-jähriger Erfahrung in gehobenen internationalen finanziellen und operativen Führungsrollen in mehreren wachstumsstarken öffentlichen und privaten Unternehmen in so vielseitigen Sektoren wie Cybersicherheit, digitale Gesundheit, digitale Medien, Kundenbindung, SaaS, Software, Gaming, E-Commerce und Technologielizenzierung. Mit seinem langjährigen Hintergrund in Analytik, Finanzmitteldisposition und Kapitalmärkten umfasst die Liste von Anthonys Leistungen erfolgreiche Fusionen und Unternehmenskäufe, Debt Fundraising und Kapitalbeschaffung sowie Börsennotierungen an den Börsen von Toronto, London und der NASDAQ.

Zuvor war Herr Lam als CFO mehrerer privater und börsennotierter Technologieunternehmen tätig. Zuletzt fungierte er als CFO von eSentire, einem Cybersicherheitsunternehmen, das die kritischen Daten und Anwendungen von mehr als 2.000 Unternehmen schützt, und als CFO von Newtopia, einem börsennotierten, technologiegestützten Habit Change Provider, der sich auf Krankheitsprävention und die Senkung der Pflegekosten für Krankenversicherungen konzentriert. Außerdem war Herr Lam zuvor auch als CFO von Points.com tätig, einem an der TSX und Nasdaq notierten Unternehmen. Herr Lam ist ein zugelassener Wirtschaftsprüfer (CPA) und verfügt über ein Bachelor of Commerce-Diplom der University of Toronto.

Herr Lam nahm dazu wie folgt Stellung: Ich freue mich, zum Team von HEALWELL zu stoßen und das Unternehmen bei seinem Ziel zu unterstützen, die Gesundheitsversorgung durch die Frühidentifizierung und Früherkennung von Erkrankungen zu verbessern. Ich fühlte mich zu HEALWELL hingezogen, da das Team außergewöhnlich ist und ich hier die Chance habe, Teil eines schnell wachsenden Unternehmens zu werden, das KI im Gesundheitswesen implementiert. Ich konzentriere mich auf den Aufbau resilienter Organisationen, die eine strikte Finanzdisziplin pflegen, Technologie zur Steigerung der Effizienz einsetzen und kontinuierlich bestrebt sind, außergewöhnliche Leistungen zu inspirieren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team von HEALWELL in dem Bestreben, in den kommenden Jahren neue Meilensteine zu erreichen.

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, welche die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange (die TSX) und unter dem Börsensymbol HWAIF an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, wie etwa die Ernennung und die Aufgaben des neuen Chief Financial Officer des Unternehmens, und basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an Wörtern oder Phrasen wie effektiv, verfolgen, Ziel, aufbauen, Hebel, Wunsch, inspirieren, erreichen, zukünftig, Plan, Chancen oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden, können, könnten, würden oder sollten, oder an der Negation eines dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder unwahr erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: Personaländerungen und Änderungen in der gehobenen Führungsebene; die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die Fähigkeit von HEALWELL, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die fortgesetzte Einhaltung der Rechte am geistigen Eigentum Dritter durch HEALWELL; und dass die unten genannten Risikofaktoren insgesamt keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 1. April 2024 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

