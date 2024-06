TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Juni 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 6. Juni 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 FRA: Remy Cointreau, Jahreszahlen 09:00 DEU: CEE - ERSTE Consumer & Technology Conference 2024 u.a. mit Metro, Hornbach, Infineon, Adidas, Kontron, Warschau 10:00 DEU: Alstria Office Reit AG, Hauptversammlung in Hamburg 10:00 DEU: DWS Group Hauptversammlung (online), Frankfurt/M. 10:00 DEU: Auto1 Group, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: Zooplus, Hauptversammlung in München 14:00 DEU: PWO, Hauptversammlung in Offenburg TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: BE Semiconductor Industries, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 5/24 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/24 09:00 ESP: Industrieproduktion 4/24 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 4/24 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 4/24 11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q1/24 14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk) 14:30 USA: Handelsbilanz 4/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte), 1. Quartal 2024 08:30 DEU: Kongress des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) unter anderem mit Bundeswirtschaftsminister Habeck, RWE-Chef Krebber (13.35 Uhr) und dem CDU-Vorsitzenden Merz (14.10 Uhr) 09:00 DEU: Bundestag + 09.00 Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur "aktuellen Sicherheitslage" 09:00 DEU: Abschluss TÜV Mobility Conference «MOVEvolution: sicher, smart, nachhaltig» zu nachhaltiger Mobilität, Berlin 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Klage Ryanairs gegen spanischen Solvenzhilfefonds in der Corona-Krise 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zum Streit um Bestpreisklauseln bei Booking.com 10:00 DEU: Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) veröffentlicht IWH-Insolvenztrend für den Monat Mai 11:00 FRA: Die Internationale Energie-Agentur legt einen Bericht zu weltweiten Investitionen im Energiesektor vor 11:00 DEU: Pk zum Tag der Apotheke «Apotheken unter Druck - ABDA und Adexa warnen vor Leistungskürzungen» ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening wird neben der Patientenumfrage und dem Statistikbuch auch die nächsten berufspolitischen Schritte der Apothekerschaft erläutern. Andreas May, Bundesvorstand der Apothekengewerkschaft Adexa, kommentiert die gesundheitspolitische Lage aus Sicht der Apothekenangestellten DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD, München 10:30 DEU: Beginn Europarechtliches Symposium und 70 Jahre Bundesarbeitsgericht mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Erfurt 12:00 DEU: EXIST-Kongress des Bundeswirtschaftsministeriums Präsentiert werden Erfolge des Programms. + 18.00 Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck verkündet die geförderten Konzeptphasen-Projekte des Leuchtturmwettbewerbs Startup Factories 13:00 DEU: Pressetermin der Deutschen Bahn zur Fußball-EM, Leipzig 16:00 DEU: Unternehmertag NRW; Gastredner ist Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), Düsseldorf 20:00 FRA: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron äußerst sich zur aktuellen internationalen Lage DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) - 2. Tag

