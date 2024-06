EQS-News: GoldenPeaks Capital sichert Bank- und Mezzanine-Finanzierungspaket für ein Solarportfolio in Ungarn

Emittent / Herausgeber: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

GoldenPeaks Capital ("GPC"), einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen Erzeuger von grüner Energie in Europa, hat die Finanzierung für ein Portfolio von Photovoltaik-Projekten mit einer Gesamtkapazität von 64,5 MWp in Ungarn erfolgreich abgeschlossen. Die Erste Group und die Erste Bank Hungary stellten die vorrangige Projektfinanzierung bereit, während die nachrangige Tranche durch einen vom französischen Vermögensverwalter Schelcher Prince Gestion ("SPG") verwalteten Fonds gesichert wurde. Capcora fungierte als exklusiver Financial Advisor für GPC bei der Sicherung der Mezzanine-Finanzierung.



Nachdem sich GoldenPeaks Capital als führender Eigentümer von Photovoltaikanlagen in Polen etabliert hat, ist das Unternehmen weiter nach Ungarn expandiert und hat sich durch eine einzigartige Transaktion erfolgreich eine Finanzierung auf dem Markt gesichert.



Das Portfolio besteht aus zwei einzelnen Solarprojekten im Nordosten Ungarns mit einer Gesamtkapazität von ca. 65 MWp. Die Projekte befinden sich derzeit im Bau. Für die Projekte werden langfristige Stromabnahmevereinbarungen (PPAs) abgeschlossen.



Das Finanzierungspaket wurde durch zwei parallele Prozesse synchronisiert. Das vorrangige Darlehen (dessen Finanzierung zu gleichen Teilen zwischen der Erste Group und der Erste Bank Hungary aufgeteilt wurde) wurde auf der Ebene der Zweckgesellschaft besichert, während die Junior Finanzierung strukturell nachrangig auf Ebene der HoldCo abgeschlossen wurde.



Die Finanzierungsstruktur ist auf den anfänglichen „merchant“-Charakter der Projekte zugeschnitten und beinhaltet einen Mechanismus zum „Releveraging“, sobald die PPAs unterzeichnet sind. Der nachrangige Teil der Finanzierung beginnt mit einem höheren Betrag und bietet die Möglichkeit eines Downsizings, was diese Finanzierungsvereinbarung einzigartig macht.



Daniel Tain, Präsident von GPC: "Wir freuen uns sehr, dass wir sowohl Senior- als auch Junior-Fazilitäten für unsere Projekte in Ungarn sichern konnten, was einen weiteren Meilenstein in unserer Geschichte darstellt. Gleichzeitig begrüßen wir zwei neue strategische Kreditgeber in unserem Netzwerk, die für unser Ziel, ein führender unabhängiger Stromerzeuger ("IPP") auf dem mittel- und osteuropäischen Markt ("CEE") zu werden, entscheidend sind."



Marcus Hinrich Fischer, Executive Director für Corporate Finance Solutions bei der Erste Group: "In Zusammenarbeit mit GoldenPeaksCapital haben wir eine Finanzierungsstruktur erarbeitet, die mehr Zeit und Flexibilität als üblich für die Beschaffung und Verhandlung von PPAs mit Off-Takern als eine der wichtigsten kommerziellen Säulen des Projekts bietet. Die Integration der nachrangigen Verbindlichkeiten von SPG in die Finanzierung sorgt für eine weitere Optimierung der Finanzierung."



Sándor Végh, Leiter des Bereichs Strukturierte Finanzierung bei der Erste Bank Hungary: "Wir sind stolz darauf, der Finanzierungspartner von Golden Peaks Capital bei ihrem ersten PV-Projekt in Ungarn zu sein. Wir freuen uns darauf, unsere Beziehung mit zusätzlichen Projekten weiter auszubauen."



Alexis Sarrazin, Co-Leiter der Infrastructure Transition Platform bei SPG: „Wir freuen uns sehr, dass wir eine Partnerschaft mit GPC, einem hoch angesehenen IPP in der CEE-Region, initiiert haben. Diese innovative und maßgeschneiderte Fremdkapitalinvestition in Ungarn ist ein Beweis für die Strukturierungsfähigkeiten unseres Investmentteams und das starke Engagement unseres Artikel 9 Impact Fund zur Finanzierung von Energiewandlungen in Europa.“



Bernhard Hofman, Direktor bei Capcora: „Wir freuen uns, dass wir bei der Entwicklung eines maßgeschneiderten und einzigartigen Finanzierungskonzepts für GPC helfen konnten. Diese Transaktion kombiniert sowohl Upsizing- als auch Downsizing-Elemente und adressiert die Notwendigkeit, Merchant- und PPA-Finanzierungsmodelle in einer Transaktion zu kombinieren.“



GPC wurde von Dentons beraten, während die Erste Bank mit CMS und SPG mit DLA Piper und Ganado Advocates zusammenarbeitete. DNV fungierte als technischer Berater der Darlehensgeber.



Über GoldenPeaks Capital

GoldenPeaks Capital ist ein Unternehmen, das sich auf den Bau und Betrieb von Solaranlagen spezialisiert hat und einer der größten Eigentümer von Photovoltaikanlagen in Polen und Ungarn ist. GoldenPeaks Capital wird die Entwicklung der Branche der erneuerbaren Energien in Osteuropa weiter vorantreiben, indem es die nahtlose Integration aller Bereiche von GPC, wie z.B. Herstellung, Projektentwicklung & Engineering, Finanzierung & Strukturierung, Supply Chain Management, Bau & Inbetriebnahme, Betrieb von Anlagen sowie Handel & Energievertrieb, um nur einige zu nennen, anwendet und so eine unschätzbare Angleichung von Methoden, Ethik und Zielen gewährleistet.

www.goldenpeakscapital.com



Über die Erste Group und die Erste Bank Hungary

Die Erste Bank Hungary bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden an und zählt zu den größten Akteuren auf dem ungarischen Bankenmarkt. Die Erste Bank Hungary gehört zur Erste Group, dem führenden Finanzdienstleister in Zentral- und Osteuropa, der mit seinen 45.000 Mitarbeitern 16 Millionen Kunden in sieben Ländern (Österreich, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien und Serbien) betreut und über ein Netz von fast 1.950 Filialen verfügt.

www.erstegroup.com



Über Schelcher Prince Gestion und die Infrastructure Transition Platform

Schelcher Prince Gestion („SPG“) ist eine französische Vermögensverwaltungsgesellschaft, die institutionellen Kunden, Banken und unabhängigen Vermögensverwaltungsberatern in Europa hauptsächlich Anlagelösungen für Schuldtitel anbietet, sowohl liquide als auch private. SPG verwaltet mehr als 8 Mrd. EUR und verwaltet insbesondere die Infrastructure Transition Platform mit einem verwalteten Vermögen von ca. 650 Mio. EUR, das hauptsächlich auf die Finanzierung von Projekten und Unternehmen ausgerichtet ist, die zur Energiewende und zum digitalen Wandel in Europa beitragen. Hinter SPG steht Arkea Investment Services, der Vermögensverwaltungsarm der französischen Bank- und Versicherungsgruppe Groupe Crédit Mutuel Arkéa.

www.schelcher-prince-gestion.com



Über Capcora

Capcora ist eine unabhängige Financial Advisory Boutique, die sich auf Dienstleistungen im Bereich M&A und Project Finance spezialisiert hat mit dem Ziel, die Energiewende in Europa zu beschleunigen. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt seine Kunden in den Sektoren Erneuerbare Energien und Infrastruktur bei Verkaufs- und Kauftransaktionen (Sell-Side / Buy-Side M&A) sowie bei der Beschaffung von Mezzanine-, Unitranche- oder Senior-Finanzierungen.

www.capcora.com

