SpaceX-Rakete Starship kehrt bei viertem Testflug heil zur Erde zurück

Washington (Reuters) - Die Starship-Rakete von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX ist bei ihrem vierten Testflug am Donnerstag erfolgreich zur Erde zurückgekehrt.

Die Rakete stürzte wie vorgesehen in den Indischen Ozean.

Die zweistufige Rakete war zuvor von ihrem Startplatz im Süden des US-Bundesstaat Texas in den Weltraum geschickt worden. Wie vorgesehen trennte sich das eigentliche Raumfahrzeug von der Trägerrakete Super Heavy drei Minuten nach dem Start und zündete ihren Treibstoff für ihren etwa 90-minütigen Weltraumflug. "Das wichtigste Ziel der Mission ist es, bei der Rückkehr weiter in die Atmosphäre vorzudringen, idealerweise durch die Zone mit der größten Hitzeentwicklung hindurch", schrieb Musk am Samstag auf seinem Kurznachrichtendienst X.

Die Starship soll die SpaceX-Rakete Falcon 9 ablösen, die bislang für Weltraumflüge genutzt wird. Sie soll wiederverwendbar sein und muss deswegen den Wiedereintritt in die Atmosphäre überstehen, bei dem extreme Hitze auftritt. Zum Hitzeschutz ist sie mit kleinen schwarzen Platten überzogen. Bei ihrem ersten Testflug im April 2023 explodierte die Rakete wenige Minuten nach dem Start. Auch bei den beiden folgenden Testflügen wurde die Rakete zerstört, kam jedoch ihrem jeweiligen Testziel jeweils näher.

