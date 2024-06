Wochenrückblick – Der 3 Billionen Club und der EZB Zinsentscheid

Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.

Die vergangene Börsenwoche war im Vergleich zu den sehr ereignisreichen letzten Wochen im Zuge der Berichtsaison tendenziell eher ruhiger. Nichtsdestotrotz bot die Handelswoche einiges: Highflyer NVIDIA knackt die historische 3 Billionen US-Dollar Marke, die EZB verkündet ihren Zinsentscheid und ein deutscher Traditionswert ist wieder auf Kurs.



EZB Zinsentscheid – Die Zinswende ist gekommen



Am 27. Juli 2022 hat die europäische Zentralbank die Zinsen zum ersten Mal erhöht. Weniger als zwei Jahre später haben die Märkte schon die ersten Zinssenkungen erlebt. Seit mehreren Monaten waren die Gerüchte einer möglichen Zinswende groß, dennoch hat sich die Entscheidung verzögert. Am Donnerstag hat der EZB-Rat entschieden, die drei Leitzinssätze um jeweils 25 Basispunkte zu senken. Der Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte wird 4,25% betragen, was die Kreditaufnahme für Banken günstiger machen wird. Diese Maßnahmen sollen die europäische Ökonomie wieder beschleunigen, allerdings äußerte die Präsidentin der EZB, dass die Geldpolitik noch für längere Zeit restriktiv bleiben wird. Auch erwartet Sie eine höhere Inflation als bisher für das kommende Jahr.



Der Ölpreis fällt nach der OPEC-Entscheidung



Die Organisation erdölexportiender Länder (OPEC) ist eine zwischenstaatliche Organisation für den Ölmarkt, sowohl in der Förderung als auch in der Verarbeitung. Nach dem Treffen des letzten Sonntags ist der Ölpreis abgestürzt und liegt jetzt ungefähr bei 75 US-Dollar. Die psychologische Marke des 80 US-Dollar wird seit Ende April nicht mehr erreicht (WTI).







TUI mit Höhenflug



Einer der größten Touristikunternehmen der Welt profitiert von der Pleitemeldung der Konkurrenz. Der Münchner Reiseveranstalter FTI konnte sich nicht nach der Pandemie von der schlechten Lage erholen und hat Insolvenz gemeldet. TUI wittert die neue Chance, einen großen Teil des Marktanteils zu gewinnen. Laut des Deutschlandchefs rechnet die Firma „für diesen Sommer mit Steigerungen bei den Durchschnittspreisen von 4%“ im Vergleich zum vergangenen Jahr. Der Optimismus des Unternehmens hat auch die Investoren überzeugt, die Aktie steigt diese Woche um mehr als 9%. Darüber hinaus wurde am Donnerstag gekündigt, dass der Reiseveranstalter im MDAX® aufsteigen wird.





Die unglaubliche Rallye der amerikanischen Aktie bricht fast jeden Tag neue historische Ereignissen durch. Diese Woche hat Nvidia den Höhenflug fortgesetzt und damit der Börsenwert erstmals über die Marke von drei Billionen Dollar getrieben. Nach Apple und Microsoft ist der Herstellers von Chips für KI-Anwendungen erst das dritte Unternehmen, das diese Marke geknackt hat. Auch ist jetzt die Firma wertvoller als alle Unternehmen aus deutschen Leitindex. Das neue Allzeithoch liegt jetzt bei ungefähr 1255 USD. Seit Jahresbeginn haben die Aktien des KI-Vorzeigeunternehmens ihren Wert schon wieder annähernd verzweieinhalbfacht, während Apple nicht einmal fünf Prozent gewinnen konnte.Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. 