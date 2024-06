Warnstreik am Münchner Flughafen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ein Warnstreik bei einem Dienstleister am Münchner Flughafen könnte am Dienstag zu Verzögerungen und vereinzelten Flugausfällen führen. Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 175 Beschäftigten der EFM aufgerufen, die Arbeit von 08.00 bis 11.00 Uhr niederzulegen. Hintergrund sind die aus Sicht der Gewerkschaft stockenden Tarifverhandlungen. Dabei gehe es unter anderem darum, das Joint Venture zwischen Flughafen und Lufthansa in die Tarifbindung zu holen. Die EFM ist unter anderem für das Schleppen und Zurücksetzen von Flugzeugen aus ihren Parkpositionen, sowie - bei kälteren Temperaturen - deren Enteisung zuständig./ruc/DP/mis