ANALYSE-FLASH: Metzler spricht Kaufempfehlung für Heidelberg Materials aus

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat Heidelberg Materials unter einem neuen Analysten beim Kursziel von 129 Euro mit "Buy" bewertet. Das vorherige Votum lautete "Hold". Der Baustoffkonzern sei glänzend positioniert in einer spannenden Branche, schrieb Thomas Schulte-Vorwick in seiner am Mittwoch vorliegenden Auftaktstudie. Historisch gesehen sei der aktuelle Bewertungsabschlag gegenüber der Konkurrenz viel zu hoch./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2024 / 07:59 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2024 / 07:59 / CET

