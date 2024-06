EQS-News: IMMOFINANZ verkauft Büroimmobilien in Warschau

EQS-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf

IMMOFINANZ verkauft Büroimmobilien in Warschau

Die IMMOFINANZ verkauft einen Büroimmobilienkomplex in Warschau an einen polnischen Immobilieninvestor. Damit setzt der Immobilienkonzern einen weiteren Schritt bei der strategischen Portfoliooptimierung.



Die IMMOFINANZ hat den Verkauf von drei Bürogebäuden in Warschau an die polnische ECHO Investment Group erfolgreich abgeschlossen. Der Transaktionswert beläuft sich auf EUR 28,5 Mio. Der Bürokomplex befindet sich im Warschauer Business District Mokotów und hat eine Gesamtnutzfläche von rund 43.000 m². Der Verkauf steht im Einklang mit der Portfoliooptimierungsstrategie der IMMOFINANZ und erfolgte in etwa zu Buchwerten.

„Wir freuen uns über den erfolgreichen Verkauf im Rahmen unseres Portfoliooptimierungsprogramms und werden die frei werdende Liquidität wertschaffend in den Ausbau unserer innovativen Office- und Retaillösungen reinvestieren“, sagt Radka Doehring, Mitglied des Vorstands der IMMOFINANZ.

Über die IMMOFINANZ

Die IMMOFINANZ Group ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ auf ihre etablierten Immobilienmarken STOPSHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro) sowie auf komplementäre Produkte und Portfolios, wie jenes der S IMMO. Die IMMOFINANZ hat ihre Beteiligung an der S IMMO Ende 2022 auf 50% plus 1 Aktie erhöht und konsolidiert diese Gesellschaft nun vollständig. Die IMMOFINANZ Group besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR8,1Mrd., das sich auf rund 500 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: https://www.immofinanz.com

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Simone Korbelius

Investor Relations and Corporate Communications

T +43 (0)1 88 090 2291

M +43 (0)699 1685 7291

communications@immofinanz.com

investor@immofinanz.com

IMMOFINANZ

A-1100 Wien, Wienerbergstraße 9

www.immofinanz.com

