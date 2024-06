Österreichischer Energiekonzern OMV hebt Prognose an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Stellt im vierten Satz bei der Vergleichszahl klar: Milliarden, nicht Millionen)

Düsseldorf (Reuters) - Der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV hat seine langfristige Gewinnprognose angehoben.

Wegen des besseren Marktumfelds für Öl und Gas solle der operative Gewinn (CLEAN CCS) bis 2030 mindestens 6,5 Milliarden Euro betragen, teilte Österreichs größter Industriekonzern am Donnerstag anlässlich seines Kapitalmarkttages in London mit. Bisher hatte OMV mit mindestens sechs Milliarden Euro gerechnet. Der operative Cashflow wird nun bei mindestens 7,5 Milliarden Euro erwartet, statt der zuvor prognostizierten sieben Milliarden Euro. OMV kündigte außerdem ein Effizienzprogramm an, mit dem der Konzern die Preissteigerungen kontern will. Bis Ende 2027 soll es mindestens 500 Millionen Euro an Einsparungen bringen.

