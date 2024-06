EQS-News: Hauptversammlung der STS Group AG stimmt allen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu

EQS-News: STS Group AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Hauptversammlung der STS Group AG stimmt allen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu



Dividende in Höhe von EUR 0,041 je Aktie

Alle Aufsichtsratsmitglieder für eine weitere Amtszeit wiedergewählt

Wachstumsperspektiven bestätigt

Hagen, 14.Juni 2024. Auf der gestrigen Hauptversammlung haben die Aktionäre der STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68), einem im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten weltweit tätigen Systemlieferant für die Automobilindustrie, sämtlichen Beschlussvorlagen mit großer Mehrheit zugestimmt. Wie bereits im Vorjahr fand die Hauptversammlung am Sitz der STS Group AG in Hagen, Westfalen, statt. Insgesamt waren dabei 79,37 % des Grundkapitals der Gesellschaft vertreten. Zu den wichtigsten Beschlüssen gehörten die Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von EUR 0,041 je Aktie sowie die Wiederwahl des kompletten Aufsichtsrates für eine weitere dreijährige Amtszeit.

Im Rahmen seiner Rede an die Aktionärinnen und Aktionäre betonte Alberto Buniato, CEO der STS Group AG, die erzielten Fortschritte und die guten Wachstumsperspektiven im operativen Geschäft, beispielsweise durch die anlaufende Produktion im neuen US-Werk der Gruppe: „Insgesamt können wir auf ein erfreuliches Jahr für die STS Group zurückblicken, in dem wir in nahezu allen Bereichen wesentliche Verbesserungen erzielen konnten. Die gesteigerte Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens zeigt sich auch im bisherigen Jahresverlauf, in dem wir uns weiterhin auf Wachstumskurs befinden. Dazu wird im zweiten Halbjahr auch der derzeitige Hochlauf der Produktion in den USA beitragen.“ Buniato bestätigte dabei auch den Ausblick für das Geschäftsjahr 2024, in dem mit einem erneuten Umsatzwachstum im höheren einstelligen Prozentbereich sowie einer EBITDA-Marge im hohen einstelligen Prozentbereich gerechnet wird.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung sind unter www.sts.group im Bereich Investor Relations verfügbar.

Über die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2024 wird die Gesellschaft am 9. August 2024 berichten.

Über STS Group:

Die STS Group AG, www.sts.group (ISIN: DE000A1TNU68), ist ein führender Systemlieferant für die Automotive-Industrie. Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit 1.392 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 277,9 Mio. EUR erzielt. Die STS Group ("STS") produziert und entwickelt in ihren insgesamt zwölf Werken und drei Entwicklungszentren in Frankreich, Deutschland, Mexiko, China und künftig auch in den USA Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen (Sheet Molding Compound - SMC), wie z. B. feste und flexible Fahrzeug- und Aerodynamikverkleidungen, ganzheitliche Innenraumsysteme, wie auch Leichtbau- und Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge. Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen. STS hat einen großen globalen Footprint mit Werken auf drei Kontinenten. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Hersteller von Nutzfahrzeugen, Pkw und Elektrofahrzeugen.

STS Group AG

Investor Relations

Kabeler Str. 4

58099 Hagen

ir@sts.group

www.sts.group

Ansprechpartner Presse

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: STS Group AG Kabeler Str. 4 58099 Hagen Deutschland E-Mail: ir@sts.group Internet: https://sts.group ISIN: DE000A1TNU68 WKN: A1TNU6 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1925465

