Thailändische Central übernimmt KaDeWe Group

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Die thailändische Central Group übernimmt nach der Immobilie des Berliner Luxus-Kaufhauses KaDeWe auch dessen Betreibergesellschaft KaDeWe Group.

Die Geschäftsführung der im Januar in die Schieflage gerutschten KaDeWe Group, die ehemals Teil der insolventen Signa-Gruppe des Tiroler Investors Rene Benko war, unterzeichnete einen Vertrag zur Übernahme des operativen Geschäftsbetriebs durch Central, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. "Central hat im Bieterverfahren überzeugend dargelegt, die gesamte KaDeWe Gruppe mit ihren drei Department Stores übernehmen zu wollen und zu können", sagte der gerichtlich bestellte Sachwalter, Rechtsanwalt Christian Graf Brockdorff.

Die Central Group hatte im April bereits die Immobilie des KaDeWe in Berlin gekauft. Zur KaDeWe Group gehören auch das Alsterhaus in Hamburg und der Oberpollinger in München. Mit den Vermietern dieser Häuser verhandele Central nun über die künftigen Mieten. Hinter der Central Group steht eine thailändische Milliardärsfamilie. Sie hatte angekündigt, aus der KaDeWe Gruppe ein "nachhaltiges, finanziell tragfähiges Unternehmen" machen zu wollen.

Das Amtsgericht Charlottenburg in Berlin hatte im Januar einem Insolvenzantrag der KaDeWe Group stattgegeben. Das Unternehmen hatte damals "exorbitant hohe Mieten" als Grund für die Schieflage angeführt. Die Immobilien der Warenhäuser in besten Innenstadtlagen hatten der Signa Benkos gehört.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)