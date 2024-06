ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank kappt Carl-Zeiss-Meditec-Ziel auf 75 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach einer Gewinnwarnung von 102 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Ausmaß der Zielsenkungen sei noch gravierender ausgefallen als gedacht, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen müssten daraufhin im Mittelwert um 27 Prozent sinken. Es gebe weiterhin Belastungen, darunter eine schwache Nachfrage, was auch mit höheren Zinsen und der Situation in China in Zusammenhang stehe./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2024 / 07:46 / CET

