IRW-News: American Aires Inc: American Aires mit Update zu soliden fundamentalen Geschäftszahlen und Umsatzwachstum, sowie Fokus auf die Entwicklung zum globalen Marktführer im Bereich der Gesundheitstechnologie

IRW-PRESS: American Aires Inc: American Aires mit Update zu soliden fundamentalen Geschäftszahlen und Umsatzwachstum, sowie Fokus auf die Entwicklung zum globalen Marktführer im Bereich der Gesundheitstechnologie

American Aires mit Update zu soliden fundamentalen Geschäftszahlen und Umsatzwachstum, sowie Fokus auf die Entwicklung zum globalen Marktführer im Bereich der Gesundheitstechnologie

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

· American Aires setzt mit starker Performance seinen schnellen Wachstumskurs fort

· Aufbau robuster Grundlagen und strategischer Partnerschaften stärken das Vertrauen in den künftigen Erfolg

· CEO Josh Bruni will Aires zum Weltmarktführer in der Gesundheitstechnologie ausbauen

Toronto, ON - 18. Juni 2024 - American Aires Inc. (American Aires oder das Unternehmen) (WKN: A3EQAF - CSE: WIFI - OTC: AAIRF), ein Pionier im Technologiebereich mit Produkten zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung, freut sich, ein Unternehmens-Update bekannt zu geben, in dem das starke Wachstum und die vielversprechenden Zukunftsaussichten des Unternehmens hervorgehoben werden. Trotz der jüngsten Schwankungen des Aktienkurses bleiben die Fundamentaldaten von Aires solide, und das Unternehmen setzt seinen strategischen Plan weiterhin mit Präzision und Nachdruck um.

Im April verzeichnete Aires einen Anstieg des Auftragsvolumens um 47 % im Vergleich zum Vorjahr, gefolgt von einem beeindruckenden Anstieg um 98 % im Mai. Damit setzt sich der starke Wachstumskurs der vergangenen Jahre fort, mit einem Wachstum von 128 % im Zeitraum von 2021 bis 2022 und 79 % im Zeitraum von 2022 bis 2023. Die Bruttogewinnmargen blieben im April und Mai konstant bei 58 % bzw. 60 %, was die Robustheit unseres Geschäftsmodells unterstreicht. Einen wesentlichen Beitrag zu diesem Erfolg leistete der Auftritt von CEO Josh Bruni in der renommierten Sendung "Health Uncensored with Dr. Drew" auf FOX Business Network am 2. Mai 2024, der einen beachtlichen Anstieg des Auftragsvolumens auslöste.

Die Finanzierung des Unternehmens im Mai 2024 hat Aires den nötigen Treibstoff geliefert, um das Unternehmen voranzutreiben und die Durchführung von hochwirksamen Massenmarketinginitiativen zu ermöglichen. Vor allem unsere kürzlich geschlossene globale Partnerschaft mit der UFC hat uns sofortigen Zugang zu 170 Ländern und 700 Millionen vorqualifizierten Fans verschafft, bei denen Gesundheit, Wellness und Spitzenleistung im Vordergrund stehen - genau die Werte, die die Aires-Technologie verkörpert.

Aires möchte betonen, dass die jüngste Volatilität des Aktienkurses nicht die starke Leistung des Unternehmens und sein unerschütterliches Engagement für seine Mission widerspiegelt. Es wurde erwartet, dass die für den 17. Juni 2024 vorgesehene Freigabe von 26.666.663 Stammaktien des Unternehmens aus der viermonatigen Halteperiode im Zusammenhang mit unserer Finanzierung vom 16. Februar 2024 die Marktdynamik vorübergehend beeinflussen würde, und es wurde erwartet, dass dies zu einer gewissen Volatilität führen würde. Die Marktschwankungen spiegeln nicht die zugrunde liegende Stärke unserer Fundamentaldaten oder die visionäre Führung wider, die Aires nach vorne bringt. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Umsetzung seiner Wachstumsstrategie und die Schaffung langfristiger Werte für seine Aktionäre, und wir sind zuversichtlich, dass der Markt unsere solide Position und die glänzenden Zukunftsaussichten anerkennen wird.

CEO Josh Bruni und das gesamte Managementteam, die gemeinsam einen Anteil von 23 % am Unternehmen halten, setzen sich weiterhin dafür ein, Aires zu einem führenden Unternehmen im Bereich der Gesundheitstechnologie auszubauen. In den vergangenen 30 Monaten hat Aires unter der Leitung von Josh Bruni seine Versprechen konsequent umgesetzt und Hunderttausende von Produkten in 90 Ländern verkauft. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass diese Erfolgsbilanz als Startrampe für noch größere Erfolge in der Zukunft dienen wird.

"Wir bei Aires konzentrieren uns unermüdlich darauf, die Grundlage dafür zu schaffen, dass wir der unbestrittene Marktführer in unserer Kategorie werden können", so CEO Josh Bruni. "Unser bisheriges Wachstum ist beeindruckend, und wir stehen erst am Anfang. Indem wir uns mit globalen Ikonen wie der UFC zusammentun und Partnerschaften mit einflussreichen Sportlern und Vordenkern eingehen, können wir den Status von Aires als weltweit bekannte Marke festigen. Unser Team ist entschlossen, die unschätzbaren Erkenntnisse der letzten zwei Jahre zu nutzen, um Innovationen voranzutreiben, unsere Reichweite zu vergrößern und unseren Kunden und Aktionären gleichermaßen einen Mehrwert zu bieten."

Aires ist weiterhin zuversichtlich, dass es seine Vision umsetzen und die vor uns liegenden Chancen nutzen kann. Mit einem soliden Fundament, einer nachweislichen Erfolgsbilanz und einem unerschütterlichen Engagement für Innovation und Wachstum ist das Management davon überzeugt, dass Aires in der Lage ist, die Landschaft der Gesundheitstechnologie neu zu gestalten und eine führende Position in seinem Bereich einzunehmen.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen eine Vereinbarung mit West Coast Media LLC ("WCM") (Tel.: +1-503-989-1439; Adresse: PO Box 3915, Bend, OR 97707) bekannt, die bestimmte Dienstleistungen im Bereich Finanzpublikationen und digitales Marketing erbringt und dem CEO des Unternehmens unterstellt ist. Die Investor-Relations-Initiativen zielen darauf ab, den Bekanntheitsgrad und das Interesse der Investoren am Unternehmen zu erhöhen. Die Vereinbarung konzentriert sich ausschließlich auf die US-Kapitalmärkte und die Steigerung des Bekanntheitsgrades des Unternehmens bei amerikanischen Investoren. Die Dienstleistungen beginnen am 24. Juni 2024 und laufen bis zum 24. Juli 2024. Das Unternehmen wird WCM für seine Dienstleistungen 50.000 USD$ zahlen. Das Unternehmen wird als Gegenleistung für die Dienstleistungen keine Wertpapiere an WCM ausgeben. Das Unternehmen und WCM handeln zu marktüblichen Bedingungen und stehen in keiner früheren Beziehung zueinander.

Über American Aires Inc.

American Aires Inc. ist ein in Kanada ansässiges Nanotechnologieunternehmen, das sich für die Verbesserung des Wohlbefindens und der Umweltsicherheit durch wissenschaftsgeleitete Innovation, Bildung und Interessenvertretung einsetzt. Das Unternehmen hat einen proprietären Resonator auf Siliziumbasis entwickelt, der vor den schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung (EMR) schützt. Die Lifetune-Produkte von Aires zielen auf EMR ab, die von elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Computern, Babyfonen und Wi-Fi, einschließlich der leistungsstärkeren und schnell wachsenden 5G-Hochgeschwindigkeitsnetze, ausgehen. Aires ist an der CSE unter dem Kürzel "WIFI" und an der OTC Pink unter dem Symbol "AAIRF" notiert.

Im Namen des Boards

Josh Bruni, CEO

Webseite: www.airestech.com

Investor Relations:

wifi@airestech.com

Telefon: +1 415 707-0102

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Warnhinweise:

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die künftige Finanzlage und Finanzkennzahlen, die künftige Marktposition, das Wachstum, Innovationen, den globalen Einfluss, die Geschäftsstrategie, die Markenentwicklung, die Produktübernahme, die Verwendung der Erlöse, die Unternehmensvision, geplante Übernahmen, strategische Partnerschaften, Joint Ventures, das Jahr 2024 als unser bestes Jahr aller Zeiten, die Fortsetzung unseres Umsatzwachstums, die Beziehungen zu Sportlern, Prominenten und Künstlern, die Größe und das Wachstum des Verbrauchermarktes, der sich auf Wohlbefinden und EMF-Schutz konzentriert, strategische Allianzen und Kooperationen, Budgets, Kosten sowie Pläne und Ziele des Unternehmens oder unter Beteiligung des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und beruhen auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, sagt voraus, beabsichtigt, zielt ab, zielt darauf ab, antizipiert oder glaubt oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden können, könnten, sollten, würden, könnten oder werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen sich einige der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, der Branchenbedingungen, das Eintreten von Ereignissen höherer Gewalt, Entwicklungen und Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Wettbewerbsfaktoren und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Bestimmte wesentliche Annahmen in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen können in dieser Pressemitteilung sowie in den jährlichen und vierteljährlichen Managementberichten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca veröffentlicht werden, erörtert werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung dieser Informationen verwendeten Annahmen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig angesehen wurden, als ungenau erweisen können und dass man sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollte. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den Wertpapiergesetzen verlangt.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt. Die Aktien wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer Person in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine geltende Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Stammaktien in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Wir streben einen sicheren Hafen an.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75960

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75960&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA02377G2045

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.