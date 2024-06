Kishida plant bilaterales Treffen mit Scholz in Deutschland

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida erwägt bilaterale Gespräche mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Deutschland.

Das Treffen könnte im Anschluss an den Nato-Gipfel Anfang Juli in den USA stattfinden, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender NHK am Dienstag unter Berufung auf Regierungskreise. Themen könnten demnach die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten für Mineralien und Halbleiter, der Schutz neuer Technologien wie künstliche Intelligenz sowie die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich vor dem Hintergrund des Krieges zwischen der Ukraine und Russland und Chinas wachsendem Selbstbewusstsein sein.

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine bemühen sich Scholz und Kishida, die Interessen des globalen Südens stärker einzubeziehen, um ein Abdriften der Schwellenländer in das Lager Russlands und Chinas zu verhindern. Ein solches Treffen würde die enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Japan in der internationalen Sicherheitspolitik unterstreichen.

(Bericht von Kantaro Komiya, geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)