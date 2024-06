Gewinnwarnung bei SMA Solar - Auch US- und Europawahl als Grund genannt

Der Solartechnik-Hersteller SMA Solar kann seine Prognosen nicht halten und verweist dabei auch auf Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Ausgang der Europawahl und der anstehenden Präsidenten-Wahl in den USA.

Der Umsatz werde im laufenden Geschäftsjahr nur noch in einer Spanne zwischen 1,55 und 1,7 Milliarden Euro erwartet, nach bislang 1,95 bis 2,22 Milliarden, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Dienstagabend mit. Beim Gewinn (Ebitda) würden jetzt zwischen 80 und 130 Millionen Euro angepeilt - bislang waren es 220 bis 290 Millionen. Grund dafür sei neben einem anhaltend volatilen Markt der verzögerte Anstieg des Auftragseingangs infolge weiter hoher Lagerbestände bei Distributoren und Installateuren. "Hinzu kommt eine neue Unsicherheit im Markt durch den Ausgang der Europawahlen und die am 5. November anstehenden Wahlen in den USA", hieß es ohne Nennung weiterer Details.

Das Segment Large Scale & Project Solutions entwickele sich indes weiter im Rahmen der Erwartungen, so SMA. Hier gehe der Vorstand für das Gesamtjahr weiter von einem starken Anstieg bei Umsatz und Ebitda im Vergleich zum Vorjahr aus.