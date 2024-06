GNW-Adhoc: Foundry for AI by Rackspace (FAIR) feiert ersten Jahrestag mit menschenzentrierten, in mehr als 40 Unternehmen eingesetzten KI-Lösungen

^SAN ANTONIO, June 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/de)(®) (https://www.rackspace.com/de) (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für Hybrid-, Multicloud- und KI- Technologiedienstleistungen, feiert heute den ersten Jahrestag der Einführung von Foundry for AI by Rackspace (FAIR(TM)) (https://fair.rackspace.com/) - und damit ein Jahr bahnbrechender Errungenschaften und Innovationen bei der Implementierung verantwortungsvoller KI-Lösungen. FAIR hat im ersten Jahr seines Bestehens mehr als 40 erfolgreiche globale KI-Implementierungen in verschiedenen Branchen abgeschlossen, darunter Finanzdienstleistungen, Immobilien, Bildung und Behördendienste. Darüber hinaus hat FAIR ein hohes Maß an technischer Exzellenz erreicht, indem es mehrere Zertifizierungen für KI, generative KI-Anwendungen, Daten und Infrastruktur auf Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) und Google Cloud erhalten hat. ?Rackspace fängt die nächste Welle des Marktwachstums mit KI ein. Im vergangenen Jahr haben wir uns zu einem KI-fähigen Unternehmen entwickelt. KI entwickelt sich schnell zu einem kritischen Workload, und unsere beispiellose Erfahrung sowohl in privaten als auch in Multi-Cloud-Umgebungen versetzt uns in die einzigartige Lage, Kunden auf ihrer KI-Reise zu unterstützen", so Amar Maletira, Chief Executive Officer von Rackspace Technology. ?Wir sind stolz auf das, was wir mit FAIR in unserem ersten Jahr erreicht haben, insbesondere auf den großen Zuspruch von Kunden aus verschiedenen Branchen, die einen Partner suchen, der über die Expertenkompetenz verfügt, verantwortungsvolle KI in ihren Unternehmen zu entwickeln und einzusetzen." FAIR hat im letzten Jahr mehrere wichtige Meilensteine erreicht, darunter: * FAIR Learn: (https://fair.rackspace.com/insights/building-ai-fluent- workforce/) Ein innovatives Programm zur Vermittlung von KI-Kenntnissen, das das Verständnis der Mitarbeiter von Rackspace für die grundlegenden Prinzipien der KI, ihre potenziellen Anwendungsfälle und ihre Grenzen schärfen soll, um die Möglichkeiten der KI kreativ, verantwortungsvoll und nachhaltig zu nutzen. Über 95 % der Racker haben die ?AI-Ready"- Zertifizierung dieses Programms erhalten. * FAIR AI Diagnostic: (https://fair.rackspace.com/ideate/ai-diagnostic/)Ein kostenloses KI-Diagnosetool, mit dem Unternehmen ihre KI-Bereitschaft in Minutenschnelle ermitteln und maßgeschneiderte Empfehlungen für die nächsten Schritte erhalten können. * Rackspace ICE (https://fair.rackspace.com/generative-ai-use- cases/) (Intelligent Co-worker for the Enterprise): ist ein verantwortlicher KI-Mitarbeiter, der ein Experte für Unternehmensrichtlinien, -verfahren und -standards ist. Ergänzt durch ein umfangreiches Sprachmodell liefert ICE den Mitarbeitern präzise, kontextbezogene Informationen und verbessert so die Entscheidungsfindung, die Einhaltung von Vorschriften und die Produktivität in bestimmten Bereichen. ICE steht über 150 Rackern auf der ganzen Welt zur Verfügung. * RITA (https://fair.rackspace.com/) (Rackspace Intelligent Technology Agent): ist eine KI-Agentin, die die Produktivität der Benutzer steigern soll, indem sie sie bei täglichen Aufgaben unterstützt. RITA kann bei der Beantwortung von Fragen und der Durchführung von Aktionen im Zusammenhang mit verschiedenen IT-Diensten helfen, z. B. bei der Einrichtung von RSA-Tokens, der Verwaltung von Stundenzetteln und der Überprüfung des Ticketstatus. Stellen Sie ihr eine Frage und lassen Sie sich von ihr helfen, Ihren Arbeitstag zu optimieren. RITA ist bei über 600 Nutzern im Einsatz und wird bis Ende des Jahres allen Rackern zur Verfügung stehen. * Rackspace Private Cloud AI (https://www.rackspace.com/cloud/private/ai): ist eine KI-optimierte Plattform für die Feinabstimmung und Inferenz von KI- Workloads. Private Cloud AI, powered by NVIDIA, hilft dabei, die Leistung von KI in einer vertraulichen, sicheren Umgebung zu nutzen, indem ein kompletter KI-Software-Stack und die neueste KI-optimierte Hardware eingesetzt werden. ?Wir bei Rackspace freuen uns nicht nur darüber, dass wir an der Spitze der KI- Revolution stehen, sondern wir werden von einem tiefen Sinn für das Ziel angetrieben, Unternehmen zu befähigen, das volle Potenzial von KI zu erschließen und die Zukunft ihrer Branchen neu zu gestalten", so Srini Koushik, President of AI, Technology, and Sustainability Rackspace Technology. ?Unser unermüdlicher Fokus auf den Erfolg unserer Kunden in Kombination mit unserer hochmodernen technologischen Expertise hat uns zu einem vertrauenswürdigen Partner für Unternehmen aller Branchen gemacht, der sie bei der Entwicklung, Inkubation und Industrialisierung ihrer KI-Initiativen unterstützt, um transformative Geschäftsergebnisse zu erzielen. Wir bauen auf dem Wissen, den Beschleunigern und den Ressourcen auf, die wir im vergangenen Jahr entwickelt haben, und sind bereit, die Grenzen der KI-Innovation weiter zu verschieben und bahnbrechende Lösungen zu liefern, die die Landschaft der KI-gesteuerten Unternehmenstransformation für die kommenden Jahre neu definieren." Bemerkenswerte FAIR KI-Implementierungen bei Kunden * GLP Capital Partners (https://www.rackspace.com/case- studies/glp?_gl=1*1bwbnz8*_ga*NzIxMjc4MjEzLjE3MTAxODQ3ODQ.*_ga_P5J3XFCZLB*MT cxNjk4ODM2OS4xMC4xLjE3MTY5ODg0NDIuMC4wLjA.): Eine interaktive, dialogorientierte KI-Lösung, die Fondsmanagern bei der Beantwortung von Geschäftsfragen auf der Grundlage von Informationen aus einem Enterprise Data Lake (EDL) hilft und es ihnen ermöglicht, verschiedene Leistungskennzahlen und erwartete Ergebnisse schnell zu analysieren und zu entwickeln. * Straits Interactive (https://www.rackspace.com/case-studies/straits- interactive?_gl=1*1bwbnz8*_ga*NzIxMjc4MjEzLjE3MTAxODQ3ODQ.*_ga_P5J3XFCZLB*MT cxNjk4ODM2OS4xMC4xLjE3MTY5ODg0NDIuMC4wLjA.): Ein KI-Datenschutzbeauftragter als Co-Pilot, der Leitplanken für Gespräche mit Nutzern festlegt und optimale, qualitativ hochwertige Antworten liefert, die Unternehmen bei der globalen Data Governance und Compliance unterstützen. ?Mit dem Beginn des nächsten Kapitels der KI-Einführung ist FAIR in der Lage, Unternehmen bei der nahtlosen Integration von KI als vertrauenswürdiger Mitarbeiter und Kollege zu unterstützen", fügt Koushik hinzu. ?Unser Fokus auf die Etablierung robuster KI-Governance- und Betriebsmodelle wird Unternehmen in die Lage versetzen, eine noch nie dagewesene Agilität zu erreichen und gleichzeitig die Risiken zu mindern und die Nachhaltigkeit ihrer KI-Lösungen sicherzustellen. Mit unserem unerschütterlichen Engagement für Innovation werden wir unser KI-Portfolio weiter beschleunigen und ausbauen, Hyperscaler- Partnerschaften stärken, die Einführung von FAIR Private AI vorantreiben und verantwortungsvolle KI-Praktiken fördern. Die Zukunft ist vielversprechend, und FAIR setzt sich für die Gestaltung einer nachhaltigeren und transformativen KI- gestützten Welt ein." Um mehr über die Foundry for AI by Rackspace zu erfahren, besuchen Sie die Website (https://fair.rackspace.com/?_ga=2.153152944.960413373.1716931110- 1735288197.1704916163) von FAIR für Erfahrungsberichte von Kunden, Services und mehr. Über Foundry for AI by Rackspace (FAIR) FAIR (https://fair.rackspace.com/) ist eine bahnbrechende globale Praxis, die sich der Förderung der Unternehmenstransformation, der Verbesserung des Kundenerlebnisses, der Steigerung der Servicequalität und der Beschleunigung der Wertschöpfung durch den sicheren und verantwortungsvollen Einsatz von KI- Technologien widmet. FAIR hat über 500 Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen identifiziert und arbeitet an mehreren branchenführenden Implementierungen für seine Kunden weltweit. Über Rackspace Technology Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/de) ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-, Multicloud- , und KI-Technologiediensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen. Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com (mailto:publicrelations@rackspace.com) °