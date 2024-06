Deutsche Anleihen: Wenig Bewegung zu Wochenbeginn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit wenig Kursbewegung in die Woche gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag am Morgen stabil bei 132,50 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug wenig verändert 2,40 Prozent.

Zum Wochenstart steht in Deutschland das Ifo-Geschäftsklima auf dem Plan. Es wird mit einer leichten Stimmungsaufhellung gerechnet. Allerdings ist Vorsicht geboten, da in der vergangenen Woche die ebenfalls stark beachteten Einkaufsmanagerindizes von S&P Global durchweg enttäuscht hatten. Bankvolkswirte sprachen von einem Rückschlag für die sachte Konjunkturerholung./bgf/mis